Juzgarán nuevamente a Sabbatella por un fraude de $10 millones en subsidios a medios comunitarios

Martín Sabbatella, extitular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), será juzgado nuevamente, acusado de un fraude de 10 millones de pesos destinados a subsidios de medios comunitarios , luego de que la Corte hoy dejó firme el fallo que revoca su absolución.

Sabbatella, exintendente de Morón fue también titular del Acumar, organismo encargado de sanear el Riachuelo. Ya tiene una condena firme a seis meses de prisión por abuso de autoridad en la tramitación de la Ley de Medios en perjuicio de Clarín.

Hoy se agravaron sus problemas judiciales. El Tribunal Oral Federal N° 1 había absuelto el 24 de febrero de 2023 a Sabbatella, luego de entender que el fiscal Miguel Angel Osorio había pedido declararlo inocente en el alegato final del juicio.

Pero Osorio luego apeló esa decisión, porque aclaró que no había pedido absolver al exfuncionario. Sus expresiones fueron imprecisas, balbuceantes y generaron dudas .

La defensa pidió la absolución y ante eso, el fiscal dijo: “No tenemos ninguna novedad a partir del alegato del Sr. Defensor, las aristas que remarcó las hemos tenido en cuenta. No surge un estudio fundado de parte de la querella de abandonar la querella y decir que no hay perjuicio. Como lo resaltó la defensa, es muy probable que, por lo menos se ve con mayor claridad, esta parte lo ve con mayor claridad, la ajenidad que podría tener el Sr. Sabbatella en estos hechos imputados”. Y agregó: “Veíamos necesario escuchar al menos a los abogados que fueron director y subdirector de jurídicos a los fines de tener una mayor claridad sobre la situación de la imputada. Eso es todo y me remito a los dictámenes ya producidos en las incidencias que fueron citadas por el Sr. Defensor.”

Con ese alegato, los jueces entendieron que el fiscal había desistido de acusar. Por su parte, la querella que estaba a cargo del Enacom, continuador del Afsca, pidió absolverlo y los jueces lo hicieron. Claudio Ambrosini, un hombre de Sergio Massa, ordenó como titular del Afsca en ese entonces, que la abogada desistiera de acusar.

Pero cuando el asunto llegó a la Cámara Federal de Casación . Los jueces de la Sala III, Juan Carlos Gemignani y Daniel Antonio Petrone, decidieron abrir el recurso de queja del fiscal Osorio contra la absolución. El fundamento es que el propio fiscal había pedido la desvinculación del imputado y quieren saber qué paso y entender las dos posturas contrapuestas.

Por su parte, el juez Mariano Borinsky entendió que no se encuentra debidamente fundado el recurso de queja del fiscal, pero como ya se había formado una mayoría, advirtió que se pronunciará al momento de dictar sentencia sobre el fondo del asunto.

En ese fallo, los jueces Gustavo Hornos y Daniel Petrone analizaron la cuestión y por mayoría resolvieron hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el fiscal general, anular la resolución recurrida por la cual se había absuelto a Sabbatella, y apartar al Tribunal Oral Federal N°1 de esta causa .

Su colega Borinsky se pronunció por desestimar el recurso y dejar firme la absolución. Dijo que el fiscal Osorio “pretendió desandar sus propias manifestaciones vertidas en el ámbito” del juicio. Hornos y Petrone revocaron la absolución. Petrone sostuvo que “el Ministerio Público Fiscal en ningún momento peticionó en forma concreta ni el sobreseimiento ni la absolución del encausado Sabbatella, motivo por el cual la resolución del tribunal que resolvió el caso como si ello hubiera ocurrido debe ser anulada”.

Por eso debe hacerse un nuevo juicio . La defensa, a cargo de Alejandro Rúa, siguió apelando en la causa y llegó a la Corte Suprema de Justicia, que este miércoles rechazó los recursos del exfuncionario.

“Que el recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable”, dijo la Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La causa

En la causa se investiga a Sabbatella y a María Andrea Conde (exdirectora de Proyectos Especiales del AFSCA) por irregularidades que fueron calificadas como el delito de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta .

Sabbatella fue intendente de Morón y uno de los principales defensores de la ley de medios sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner.

El fundador del partido Nuevo Encuentro, que surgió enfrentado al kirchnerismo y al PJ bonaerense, al que luego se alió, fue acusado por el manejo irregular de casi 10 millones de pesos del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca).

Es un organismo que redistribuía entre medios comunitarios, de pueblos originarios y de frontera, fondos recaudados por el Afsca por gravámenes y multas impuestas a los medios.

Para dimensionar la magnitud del supuesto desfalco al Estado, entre 2012 y 2015, cuando Sabbatella encabezó el Afsca, el dólar oficial osciló entre los 4 y los 8 pesos.

Entre la prueba aportada en 2016 por la gestión de Miguel de Godoy, ampliada por su sucesora, Silvana Giúdici, se encontraban facturas supuestamente apócrifas y fotocopiadas a favor de medios comunitarios adictos al oficialismo .

Hernán Cappiello Por