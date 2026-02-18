La batalla por el dominio del PJ reaviva los duelos Massa-Zamora y Sabbatella-Ghi

La disputa por el control de la estructura del Partido Justicialista en los municipios bonaerenses volverán a dejar expuestas las luchas entre antiguos caciques y herederos que decidieron rebelarse. Así, volverán a estar en veredas enfrentadas los intendentes de Tigre y Morón, Julio Zamora y Lucas Ghi, con los exintendentes que en algún momento fueron sus jefes políticos, Sergio Massa y Martín Sabbatella.

En ambos casos, el proceso electoral está cruzado por impugnaciones que debe resolver la Junta Electoral del PJ de Buenos Aires.

A nivel provincial, el PJ no tendrá elecciones porque se acordó una lista de unidad entre los sectores que responden al gobernador Axel Kicillof y al diputado Máximo Kirchner. El líder de La Cámpora dejará el cargo de presidente del partido a nivel provincial y lo reemplazará Kicillof. Sin embargo, el acuerdo no se replica en distritos como Tigre y Morón, entre otros.

Zamora lleva una lista propia para el PJ tigrense, que tiene como candidato a presidente a su hermano, Mario Zamora (que fue secretario de Gobierno municipal). La lista que se identifica con Massa y Malena Galmarini, en tanto, tiene al frente a Luis Samyn Duco (actual concejal, que fue prosecretario administrativo de la Cámara de Diputados cuando Massa estuvo al frente de la Cámara). En la nómina massista están incluidos sectores como La Cámpora, el Movimiento Derecho al Futuro (el espacio peronista de Kicillof), el Movimiento Evita y sindicatos, especificó a LA NACION una fuente vinculada a la lista.

Malena Galmarini, Sergio Massa y Julio Zamora Archivo

La lista de Zamora fue impugnada por el massismo, que cuestionó faltantes en la lista de vocales, inconsistencias en los avales y argumentó que el hermano del jefe comunal no cumple con el tiempo de residencia en el distrito para ser candidato, entre otros puntos. La Junta Electoral del peronismo tiene plazo hasta hoy para resolver.

El actual titular del PJ en Tigre es Lucas Gianella, un dirigente alineado con Zamora. El intendente, que mantiene una disputa de poder con Massa y Galmarini que hace eclosión ante cada cierre de listas, jugó en las últimas elecciones por fuera del peronismo, con el sello Somos Buenos Aires, que agrupó a sectores justicialistas alejados del kirchnerismo, a radicales y a miembros de la Coalición Cívica, entre otros espacios.

En el caso de Morón, el manejo del PJ vuelve a enfrentar al intendente Ghi con Sabbatella. A pesar de que ambos pertenecen a Nuevo Encuentro, el espacio político que gobierna el distrito desde 1999 (con una interrupción entre 2015 y 2019, cuando Pro estuvo al frente de la intendencia con Ramiro Tagliaferro) están enfrentados y su interna se replica en el justicialismo moronense. El candidato de Ghi es Claudio Román, el actual presidente del PJ de Morón; la lista que avala Sabbatella tiene al frente a Paula Majdansky, vicepresidenta del partido y militante de La Cámpora.

Para la anécdota: Nuevo Encuentro fue un espacio que surgió para disputarle el poder al PJ que hoy busca controlar.

Martín Sabbatella y Lucas Ghi Municipalidad de Morón

En Morón, la disputa reproduce también la interna mayor del peronismo, entre Kicillof y Cristina Kirchner. El intendente Gh está alineado con el gobernador; Sabbatella, con la expresidenta. Sabbatella ya adelantó que intentará regresar a la intendencia en 2027, en un desafío a Ghi que estuvo a punto de derivar en nóminas separadas en las elecciones de 2025, para las que se alcanzó un acuerdo de última hora.

“Nosotros no impugnamos nada, alguna vez hay que competir para ver cuánto tiene cada uno. Si se replicara el acuerdo provincial, tendríamos que acordar. El axelismo no habla en territorio y lo hace a través de sus dirigentes provinciales”, señalaron desde el campamento de Sabbatella.

Las impugnaciones también cuentan en Morón. La nómina de Sabbatella las recibió de parte del sector de Ghi, le endilgan incumplimientos en los avales.

Otra pelea local por el PJ se perfila en Moreno, entre la intendenta Mariel Fernández y el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa. La jefa comunal está al frente de una lista, mientras que la nómina del funcionario kicillofista lleva al frente a Matías Irrazabal, dirigente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Según pudo saber LA NACION, no se descarta que esta disputa finalice en una lista de unidad.

Entre las impugnaciones que deberá resolver la Junta Electoral del PJ bonaerense hay una contra Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría que lidera la única lista presentada en el distrito. Enfrentado con Máximo Kirchner, el jefe comunal recibió una impugnación que, dicen en su entorno, efectivizó una persona que no estaría afiliada al peronismo.

El proceso electoral en Zárate también tiene impugnaciones vigentes, en otro punto que deberá resolver la junta partidaria el jueves, fecha límite para que se expida sobre las listas presentadas y candidatos. Más allá del acuerdo a nivel provincial, en el cierre de listas quedaron 26 distritos sin entendimiento. Según pudo saber LA NACION de fuentes partidarias, unos 13 mantendrían la disputa electoral luego del período de impugnaciones.