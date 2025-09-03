Karina Milei se bajó del viaje del Presidente a Los Angeles en medio del escándalo por la filtración de audios

Corría mayo de 2024 y todo parecía sonreírle al presidente Javier Milei, cuando el mandatario comenzó su discurso en el Milken Institute, que reúne cada año a grandes empresarios en la ciudad de Los Angeles.

Su alocución, en la que destacó la “inferioridad del socialismo” y las virtudes del capitalismo como “herramienta para terminar contra el hambre y la pobreza”, fue aplaudida por el auditorio, y seguida, en primera fila, por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, parte de la delegación que incluía, además, al entonces jefe de gabinete Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el por esos días embajador en Estados Unidos, hoy canciller, Gerardo Werthein.

Poco más de un año después, y por primera vez en lo que va de su mandato, la hermana del Presidente no participará de un viaje presidencial a Estados Unidos, aliado estratégico del Gobierno.

Involucrada de modo directo en los audios atribuidos a Diego Spagnuolo que hablan de coimas en el área de discapacidad, Karina Milei se bajó del viaje que el Presidente emprenderá hoy cerca de la medianoche, y que tendrá a Los Angeles como único destino, suspendido en las últimas horas su paso por Las Vegas. “Van el Presidente y Toto (Caputo)”, confirmaron dos miembros del gabinete que no participará del breve periplo, del que también se bajó, por un estado gripal, el canciller Werthein.

El faltazo de Karina Milei es el primero, luego de diez viajes de su hermano a los Estados Unidos. Solo faltó, según consignara LA NACION, a uno de los 24 viajes oficiales del Presidente al exterior.

Luego de la reunión de gabinete, encabezada esta mañana por el Presidente en la Casa Rosada, los funcionarios mantuvieron el hermetismo en torno a las razones de la ausencia, pero nadie negó que la onda expansiva de los audios atribuidos a Spagnuolo, al que le siguieron presuntas grabaciones en las que se escucha la voz de la secretaria general de la Presidencia, fueran razones suficientes para quedarse en Buenos Aires, cuando faltan pocos días para la crucial elección bonaerense.

Con domicilio en la provincia de Buenos Aires, Karina Milei manejó con mano de hierro y con la coordinación del armador bonaerense Sebastián Pareja la confección de las ocho listas de candidatos para las elecciones del domingo, en la que hay escasos representantes de las Fuerzas del Cielo que responden al asesor presidencial Santiago Caputo.

Su última aparición pública, antes del acto de esta tarde en Moreno, se dio el jueves pasado en Corrientes, y con polémica, ya que la caminata de cierre de campaña junto a Lisandro Almirón, candidato a gobernador libertario que terminó cuarto, debió acortarse en medio de forcejeos, empujones y discusiones entre los miembros de su custodia y manifestantes que reclamaban por el recorte en el área de discapacidad y relacionaban a viva voz a la secretaria general con las coimas a las que aluden los audios. La estrategia electoral de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem sufrió en esa provincia un nuevo traspiés, ya que Almirón terminó en el cuarto puesto, con menos del diez por ciento de los votos.

La semana pasada, la presidenta de La Libertad Avanza a nivel nacional también había participado junto al Presidente del acto en Lomas de Zamora, en el que la comitiva violeta fue agredida a piedrazos.

En este contexto enrarecido también en la economía, con el Tesoro nacional interviniendo para frenar la suba del dólar, el Presidente decidió sostener su viaje a Los Angeles, aunque canceló su paso por Las Vegas, donde su ex pareja Fátima Florez realiza una serie de shows. Según informó LA NACION, el mandatario ya había dado su palabra al economista Michael Milken, líder del Instituto Milken, que el año pasado había entregado un premio y organizado un encuentro de su casa en la zona de Malibú, para unos cincuenta empresarios que habían comprometido su presencia. El número de asistentes subió a 80 en los últimos días, por lo que la disertación finalmente se hará en un hotel en Los Ángeles. Cerca del mandatario se mostraban exultantes con la convocatoria. Volverá al país en la jornada del viernes, antes de la elección bonaerense.