Kicillof afirmó que “se viene una nueva etapa”, a días de asumir la presidencia del PJ bonaerense

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se prepara para asumir la presidencia del Partido Justicialista en el principal distrito del país. “Se viene una nueva etapa para el peronismo”, adelantó.

El domingo próximo es la fecha formal de elecciones en el PJ de la provincia. Habrá comicios en 17 de los 135 municipios. Kicillof asumirá luego la presidencia del partido en reemplazo de Máximo Kirchner.

“Estoy muy contento. Se viene una nueva etapa que es un imperativo. Ampliar afiliaciones, formación, preparación política y cuadros técnicos con una mirada federal”, dijo el mandatario.

Habló así mientras uno de los intendentes que avalan su proyecto nacional, Julio Alak, ratificaba la vigencia del proyecto presidencial del mandatario bonaerense.

“Quiero ratificar que apoyo de manera incondicional y como fundador del Movimiento Derecho al Futuro, la candidatura presidencial de Axel. Es garantía para Argentina”, dijo Alak. “Expresa otra Argentina diferente”, manifestó parado junto al gobernador.

Julio Alak, Ricardo Alfonsín y Federico Storani en un acto en homenaje a Raúl Alfonsin.

El intendente, uno de los posibles aspirantes a suceder a Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires habló así antes de participar de un homenaje a Raúl Alfonsín, donde se mostró acompañado por Ricardo Alfonsín, Federico Storani y Pablo Nicoletti en representación de la Unión Cívica Radical local.

El homenaje fue organizada por la Municipalidad de La Plata y la Junta Central de la Unión Cívica Radical de La Plata y se desarrolló frente al monumento que recuerda al expresidente en la Plaza Moreno de esta capital.