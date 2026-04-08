Kicillof analizó con su mesa chica de intendentes el despliegue de campaña y los reclamos a Milei por recursos

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, convocó el martes a un reducido grupo de intendentes que integran su mesa chica para diagramar el despliegue electoral que realizará en busca de posicionarse para la carrera electoral de 2027 y debatir sobre la situación económica de la Provincia y los municipios. Se analizaron próximos viajes del gobernador y alternativas sobre el calendario electoral bonaerense, además de reclamos al gobierno nacional por fondos adeudados.

La reunión se realizó ayer, día en el que Kicillof también mantuvo un diálogo con Emilio Monzó y Nicolás Massot, aliados de Miguel Pichetto en la búsqueda de un frente amplio opositor al presidente Javier Milei. El gobernador convocó a los jefes comunales de su mayor confianza, como Mario Secco (Ensenada), Lucas Ghi (Morón), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Andrés Watson (Florencio Varela), además de los exintendentes Julio Pereyra y Alberto Descalzo, entre otros. También, al exjefe comunal de Almirante Brown y actual diputado provincial, Mariano Cascallares, e integrantes del gabinete bonaerense, como los ministros Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad) o Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario).

Según pudo saber LA NACION de fuentes bien informadas sobre el encuentro de este martes, la temática electoral tuvo fuerte presencia en la charla de Kicillof con los intendentes que componen su mesa chica en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

“Se habló de cómo nos vamos a organizar de cara a la campaña electoral. Más que nada, por las dificultades que está pasando el país. Se quedó en armar dos o tres mesas de organización con misiones en la construcción nacional y viajes a las provincias, por el entusiasmo que se vio que genera Axel cada vez que asiste a una actividad”, dijo a este diario un dirigente del MDF.

Kicillof, con intendentes peronistas y algunos de otros partidos, el año pasado en la Escuela de Policía Juan Vucetich Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Se habló también del “calendario electoral”, informó un portavoz del encuentro. La alternativa de que las elecciones de 2027 en la provincia de Buenos Aires sean desdobladas, o simultáneas con las nacionales, es uno de los temas que sobrevuelan las charlas políticas, junto a la eliminación o no de las PASO. Sin embargo, no hubo precisiones la respecto, porque el tema se mencionó “muy por arriba” y “sin profundizar”, sostuvieron dos fuentes del encuentro.

En la reunión de Kicillof con sus aliados internos, se analizó también “la situación fiscal, cada día más delicada”, de las municipalidades y la Provincia, sintetizó un testigo de la conversación. Habrá, fruto del encuentro de ayer, “un planteo a la Nación”, que se concretaría la semana que viene.

“Estamos organizando y analizando cómo manejar la situación difícil que se está atravesando, a nivel provincial y en el país”, indicaron desde el MDF. “Hay preocupación por la situación económica y social, por la asfixia a la provincia de Buenos Aires”, plantearon, en el mismo sentido, tras la cumbre del gobernador con los jefes comunales.

El gobierno bonaerense le reclama al gobierno nacional recursos por $15 billones por fondos que dejó de transferirle y que, según calculan, llegarían a $22 billones si se contabilizara la pérdida de ingresos por la caída de la recaudación. En paralelo, muchos municipios bonaerenses experimentan dificultades para afrontar sus gastos con los recursos que reciben por la coparticipación provincial. En un comunicado difundido a fines de marzo, el Foro de Intendentes Radicales (que conforman 26 municipalidades) puntualizó que “los ingresos por coparticipación resultan insuficientes para acompañar la evolución de la inflación y las paritarias”.