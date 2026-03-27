Kicillof, contra Milei tras el fallo por YPF: “El tribunal dijo que él nunca tuvo razón”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires y quien entonces lideró la expropiación de YPF en 2012, Axel Kicillof, habló este viernes tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina que evitará el pago de US$18.000. El exministro de Economía durante el kirchnerismo contradijo al presidente Javier Milei, que hoy celebró la decisión. “El tribunal dijo que él nunca tuvo razón”, achacó Kicillof.

Luego de que el libertario lo llamara “inútil” e “imbécil”, el gobernador respondió: “Yo iba a decir que tenía que pedir perdón por haber apoyado a los fondos buitre, por haber utilizado esto electoralmente aún con recomendaciones de muchos abogados de que su posición -que siempre fue dar apoyo a los fondos- dañaba a la defensa argentina”.

En diálogo con Radio con vos, siguió: “Para él era lógico que el fallo sea negativo. Era muy malo que el Presidente, para insultarme a mí, se dedicara a dar razón a quienes atacan a la Argentina. Los abogados del Estado seguían nuestra línea y fue la que terminó imponiéndose. El juicio era absolutamente absurdo. Me cansé de decir eso. Una pena lo del Presidente. Lo que acaba de decir el tribunal es que él nunca tuvo razón”.

La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos.



Mientras el presidente Javier Milei hablaba del “impuesto Kicillof”, los propios… — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 27, 2026

En 2012, se ordenó la expropiación del 51% de las acciones de YPF a Repsol. Fue Axel Kicillof, entonces secretario de Política Económica, quien lideró la estrategia técnica y política detrás de la medida. En 2014, ya como ministro de Economía, encabezó las negociaciones que culminaron en un acuerdo de compensación. La Argentina se comprometió a pagarle a la petrolera española US$5000 millones en bonos. El Congreso aprobó el acuerdo, que Kicillof defendió como una solución para evitar litigios prolongados.

“Siempre tuvimos razón”

Al trazar un paralelismo entre el gobierno de Milei y el segundo mandato de Cristina Fernández respecto a las negociaciones con YPF , el gobernador bonaerense apuntó: “Es una posición incómoda para la derecha, porque tienen que decir que siempre tuvimos razón”.

“Tomar una compañía por interés nacional es un derecho, y el proceso se hizo por medio de una ley que se basa en derechos constitucionales”, remató.

“Según Milei, este fallo favorable a la Argentina no se da porque teníamos razón, sino porque se puso un mameluco de YPF y le fue a chupar las medias al presidente norteamericano”, sostuvo Kicillof e insistió: “Hoy vemos a todos festejar el autoabastecimiento, que es lo que siempre defendimos nosotros”.

El mandatario evocó las negociaciones con YPF en épocas kirchneristas Rodrigo Nespolo - LA NACION

En palabras del mandatario bonaerense, “se había hecho todo bien. La denuncia y el fallo eran absurdos. Esto convierte a Argentina en un verdadero jugador internacional en términos de hidrocarburos".

Por último, cerró con unas palabras en alusión a la cuestión legal del reciente fallo por YPF. “Los argumentos jurídicos que salieron hoy son los mismos que planteamos siempre”, cerró Kicillof.