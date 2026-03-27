Milei se muestra con Adorni en medio de las causas por el patrimonio del jefe de Gabinete

El presidente Javier Milei encabeza este viernes un acto en su visita al Centro de Formación de Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Pettovello, y aprovecha la ocasión para dar un espaldarazo a su vocero y jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, en medio de la polémica desatada por sus vuelos a Punta del Este y su patrimonio.

Es el primer evento en que se muestran juntos pero la segunda actividad pública del también vocero presidencial, quien esta semana encabezó una conferencia de prensa desde Casa Rosada en la que evitó dar precisiones sobre sus propiedades ante las preguntas de los periodistas y lanzó frases esquivas como “no tengo nada que explicar” o “yo hago lo que quiero con mi dinero ganado legítimamente”.

Con actitud altanera, Adorni se presentó en la sala como hizo cada semana cuando su rol era únicamente el de portavoz y evitó dar precisiones sobre el aumento de su patrimonio (tiene dos departamentos en la Ciudad -uno de ellos no figura en su declaración jurada cuando llegó al Gobierno-, uno en La Plata y además en 2024 su esposa compró una casa en Exaltación de la Cruz) desde que llegó a la función pública de la mano del gobierno libertario y sobre los detalles de su vuelo en avión privado a Punta del Este en el fin de semana largo de Carnaval.

Y es que si bien en un primer momento el jefe de Gabinete aseguró que los gastos de ese viaje habían sido pagados con su dinero y que todas las versiones que giraban alrededor del tema buscaban desestabilizar al Gobierno, poco después habló Marcelo Grandio, un periodista amigo de Adorni cuya productora tiene contratos con la TV Pública y quien también estaba en el avión, además de la familia del vocero, y fue errático en sus declaraciones: primero dijo “Manu lo pagó”; después, que cada uno pagó su parte; y por último, que lo pagó Adorni “con plata del Estado”.

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