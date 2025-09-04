A horas de cerrar su campaña de cara a las elecciones en el distrito que gobierna, el gobernador Axel Kicillof calificó a los candidatos que tiene La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires como “un ejército de mamarrachos” y aseguró que “son espantosos”. Respecto del acto de cierre de este miércoles del presidente Javier Milei, el mandatario bonaerense dijo que fue “todo penoso, triste”. “Estábamos realmente preocupados porque en un medio extranjero [el mandatario nacional] dijo que lo querían matar. Fijate la gravedad de todo esto. Lo veo como un posicionamiento desesperado para parecer una víctima”, apuntó.

En una entrevista con el medio El Destape, Kicillof consideró que si el oficialismo no obtiene el resultado que espera en el distrito más grande del país, Milei “va a tener que recalcular”. Sobre los dichos del Gobierno de que podría existir un fraude el próximo fin de semana, día de las legislativas en la Provincia, el funcionario afirmó que lo dicen “para atajarse por si el resultado no es bueno”.

“Este domingo es una elección importante porque es rechazar todo lo que está ocurriendo y ponerle un límite”, reflexionó.

Kicillof criticó el acto de LLA en Moreno y reaccionó a una frase de Milei C5N

Al ser consultado sobre qué le pareció el discurso de Milei a última hora de este miércoles en la cancha de un barrio de Moreno, tras una larga jornada protagonizada por el cruce de funcionarios nacionales y bonaerenses por la seguridad del evento, Kicillof apuntó contra el Presidente: “Me pareció oír el disco rayado que tiene Milei, con su voz ronca que simula ser un personaje ridículo”.

“Previamente, en los últimos tres actos de él o de sus funcionarios se tuvieron que ir corriendo, como en Corrientes o en Lomas de Zamora, donde el propio Ministerio de Seguridad dijo que no hicieran la caravana a una plaza”, criticó Kicillof. “Más provocador no se puede diseñar. Organizan mal y parece que fuera a propósito”, agregó.

Para Kicillof, la del domingo 7 de septiembre será una elección que pondrá en juego la discusión de dos modelos. “Fuerza Patria expresa todos los sectores en una sola boleta, se consiguió dar un instrumento para rechazar las propuesta del Gobierno”, destacó. Y dijo que la llegada de Milei a la Presidencia se volvió “la estafa electoral más grande de la historia del país” donde “gobierna con los Menem, con los Macri”.

“[Milei] tiene una crisis financiera producto del espantoso manejo cambiario, una crisis relacionada con el poder legislativo donde intenta gobernar a espaldas del Parlamento, una profusión de denuncias de corrupción y de cosas producto de la interna feroz que hay en su partido. Es un gobierno que está haciendo agua por todos lados, que intenta agitar la vieja grieta peronismo-antiperonismo porque no tiene nada bueno para ofrecer de cara a lo que se viene”, apuntó Kicillof.

El gobernador bonaerense cerrará este jueves la campaña de Fuerza Patria con visitas a Merlo y Lomas de Zamora, mientras que por la tarde estará con vecinos en La Plata. El evento en la capital provincial será desde las 17 en la Plaza Malvinas Argentinas, con la participación del intendente local, Julio Alak, y militantes.