LA PLATA .- El gobernador Axel Kicillof mantiene una reunión con intendentes peronistas del interior de la provincia para terminar de elaborar un plan a fin de administrar la cuarentena de manera focalizada . La reunión servirá para definir la propuesta de abrir la actividad económica a los servicios no esenciales en distritos donde no circula el coronavirus .

Tras la ronda de consultas, el gobierno bonaerense redactará un proyecto que presentará a la Jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Santiago Cafiero . Este plan contendrá mayores medidas sanitarias, como el uso obligatorio de tapabocas , que regirá desde el lunes próximo para salir a la calle en todo el territorio provincial. Pero también propondrá habilitar algunas actividades económicas sobre todo comerciales o vinculadas a la construcción en los distritos o regiones donde no circula el virus.

El intendente de Carmen de Areco , Iván Villagrán, afirmó a LA NACION : "Vamos a proponer administrar algunas actividades comerciales en los pueblos del interior".

Villagrán detalló el plan que impulsa con algunos de sus pares para salvar las economías más pequeñas: "La gente no anda en la calle después de almorzar, así que vamos a sugerir abrir desde las 13 hasta las 17 algunos comercios, como peluquerías, electrodomésticos, lavaderos de autos, insumos informáticos, lencerías, relojerías, bazares, casas de ropa, inmobiliarias, agencias de autos y motos, junto a otros rubros que lo están pasando mal".

La comuna de Carmen de Areco es uno de los distritos de la segunda sección electoral, junto con Salto, Rojas, Capitán Sarmiento, Ramallo, San Pedro, Baradero y Arrecifes, donde no hubo casos positivos. "La idea es mantener en cero el número de contagios en nuestra población. Por eso a la vez que se propone abrir la actividad hacia adentro también se propone reforzar los controles hacia afuera ", dijo el alcalde a LA NACION.

Alejandro Dichiara, intendente de Monte Hermoso , donde tampoco circula el virus, le dijo a este diario: "Estamos pidiendo que se habiliten algunas actividades no esenciales, sectores como la construcción. Acá un tercio de la población es pintor, albañil, plomero, gasista, electricista. Buscamos que nos liberen esas actividades. El que vive día a día no tiene ahorros para soportar y está en una situación compleja".

"Nosotros vamos a plantear mayores controles para los camioneros o transportistas que entran o salen de la ciudad, pero también la difícil situación de los comercios que están en el interior", dijo a LA NACION el intendente de Baradero , Esteban Sanzio. Es otro de los 58 distritos donde aún no circula el virus. En ese municipio esperan que, en caso de no abrir la economía a los comercios, al menos se les facilite ayuda similar a la propuesta para las Pymes.

En sentido similar se expresó el intendente Marcos Pisano, de Bolívar, donde tampoco hay casos de Covid-19. "Acá nos atenemos al plan de provincia y Nación, pero muchos comercios vinculados al campo, tanto a la ganadería como a la agricultura, necesitan estar abiertos, ya que estamos en plena época de cosecha", dijo.

El plan para todos estos municipios donde no circula el virus debe ser primero aprobado por el ministerio de Salud de la provincia. Y luego por la Jefatura de Gabinete de la Nación. No avanzará si no es considerado seguro desde el punto de vista sanitario.

Tapabocas

En los 135 municipios comenzará a regir la obligación de usar el tapabocas para salir a la calle. En especial a la hora de compartir el transporte, tanto público como particular. El decreto se oficializará en las próximas horas.

"Se está trabajando el decreto. Entre hoy y mañana ya va a ser obligatorio. Más o menos en los mismos términos que ha salido en CABA", dijo el ministro de Salud, Daniel Gollán, al confirmar que también se aplicarán multas para los que incumplan con la exigencia sanitaria. No está definido aún el monto.

Pero la exigencia será un hecho en las próximas horas: "Entramos en una época donde vamos a tener un 20, 25 o 30 por ciento de las personas que empiezan a estornudar o a toser, por la época invernal. Y cuando estornudo una gota puede llegar a siete metros, entonces tengo que agregar barreras", dijo Gollán.

"En el decreto vamos a contemplar el transporte público y la gente que viaja en automóvil, más de una persona, también tiene que ir con barbijos", agregó el funcionario provincial. Explicó que no se exigirá un barbijo médico, sino un tapabocas.

"En estos días ya hay distintos sectores sociales abocados a la confección de eso que llamamos tapabocas o barbijos caseros, siguiendo las recomendaciones del Conicet y del INTI", señaló.

Por caso, en los talleres de las cárceles de la provincia ya se elaboraron unos 20.000 barbijos. Los talleres funcionan en nueve establecimientos penales, donde 70 detenidos producen unos 2200 tapabocas por día. Los productos son distribuidos entre el personal penitenciario, profesionales de la salud y personas privadas de libertad.