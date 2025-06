Kicillof denunció que “AmCham pidió la condena” contra Cristina y advirtió: “No les tenemos miedo”

El gobernador Axel Kicillof denunció este miércoles a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) por supuestamente haber pedido la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, que ratificó la Corte Suprema de Justicia el martes.

Seguro de que este fallo contra la expresidenta es “un desastre”, un “ataque tremendo” y una forma de “intimidación” que se orquestó desde Estados Unidos como represalia a las políticas que tomó Cristina Kirchner cuando estaba en la Casa Rosada, el gobernador de la provincia de Buenos Aires sin embargo advirtió: “No les tenemos miedo”.

Cuando analizó la decisión de la Corte, que confirmó la prisión de seis años y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos contra la expresidenta, acusada de direccionar obras públicas a favor de Lázaro Báez en Santa Cruz, Kicillof dijo que existieron “vínculos tremendamente significativos en el terreno de la política y la geopolítica” para que se definiera de esa forma la suerte judicial de la expresidenta.

“Con toda impunidad tomaron la decisión de hacer una condena sin pruebas y de llegar a este extremo”, afirmó en Radio El Destape y fue ahí que marcó: “Yo creo que fue AmCham que pidió directamente la condena”.

Además, dijo que no hay que “dejar de tener en cuenta” que hace poco tiempo Estados Unidos le quitó la posibilidad de ingreso al país a la expresidenta. “Parecía que era algo que no tenía una conexión con otras cosas, pero esta condena no puede no leerse dentro de esa otra decisión, totalmente arbitraria y obviamente de magnitud internacional”, consideró ahora.

“Hoy la derecha, la ultraderecha, se han convertido en una especie de club trasnacional del que [el presidente Javier] Milei forma parte”, indicó Kicillof, siempre crítico del gobierno nacional.

Noticia en desarrollo