Las declaraciones de Francos tras la condena firme a Cristina Kirchner

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló este miércoles tras el fallo de la Corte Suprema que dictó condena firme contra la expresidenta Cristina Kirchner por corrupción en la causa Vialidad. El ministro coordinador negó “un pacto de impunidad” con el kirchnerismo, aseguró que en el Ejecutivo no se discute la posibilidad de un indulto e indicó que la exsenadora “está proscripta porque cometió ilícitos”.

Respecto a sus primeras impresiones del fallo que fijó la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Francos indicó: “Tengo cierta tristeza por el hecho de que alguien que ocupó funciones tan importantes terminó condenada por una causa de corrupción y llevada a prisión. Estamos viviendo en un sistema republicano donde la Justicia cumple su rol y eso me parece bueno, es un proceso que ha sido absolutamente transparente, pasó por distintas instancias y fue juzgada”.

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión. Santiago Filipuzzi

En diálogo con radio Mitre, como en reiteradas ocasiones, negó que la administración libertaria tuviera un pacto de impunidad con el kirchnerismo, a raíz de versiones que circularon hace algunos meses tras, por ejemplo, la caída del proyecto de ficha limpia que iba a impedir la candidatura de la exmandataria. “Quedó claro que no teníamos ningún [pacto]. Además, nosotros no designamos ni un juez. Nuestros dos [ministros] de la Corte Suprema fueron rechazados. En este proceso no tuvimos nada que ver, solamente pedir que se haga justicia en una causa que llevaba demasiado tiempo”, insistió.

Respecto a que ahora La Libertad Avanza no competirá con Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires -el bastión del peronismo- Francos dijo que no era una preferencia competir contra ella. “Me parece que se hacen muchas especulaciones. Uno analiza escenarios de cómo sería una confrontación política. Pero nunca lo consideramos así, estamos preparados a competir por los hechos, por la gestión de gobierno, no por quién tenemos enfrente”, sostuvo el funcionario de Javier Milei.

Por otro lado, habló del término “proscripción” que denuncia la exmandataria, que había confirmado su candidatura la semana pasada a legisladora bonaerense por la tercera sección. “No está proscripta por la voluntad política de otro ni por el Gobierno. Está proscripta porque cometió ilícitos que le impiden de por vida postularse a cargos electivos. Las ideologías nosotros las derrotamos en elecciones y estamos dispuestos a confrontar con las ideologías porque tenemos las ideas claras”, destacó el jefe de Gabinete.

La Corte Suprema confirmó la condena a Cristina Kirchner a prisión y no podrá ser candidata. Al quedar firme la sentencia en la causa Vialidad, la expresidenta queda inhabilitada para volver a ocupar un cargo público. Santiago Filipuzzi

En tanto, aseguró que está en “comunicación permanente” con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por las protestas del peronismo, kirchnerismo y sindicatos en las calles. Las movilizaciones ya provocaron este miércoles distintos cortes en los accesos a la ciudad de Buenos Aires y por la noche un grupo de personas entró por la fuerza a los estudios de TN y Canal 13 y provocó destrozos. “Bullrich me transmitió tranquilidad sobre cómo estaban las cosas en la calle. Hubo focos de cortes pero ninguna violencia y cuando llegaron las fuerzas se fue liberando la vía pública. No hubo situaciones complejas. Lo que pasó en TN y Canal 13 está hecho por un grupo de vándalos que ojalá se los pueda detener. Estamos demostrando que la Argentina tiene un Estado de derecho, lo demostramos con el manejo de la calle. Hay que cumplir las normas”, insistió luego.

Más tarde, en diálogo con Radio La Red, Francos negó que en el Ejecutivo hablen de un indulto a Cristina Kirchner. “Nunca se habló de esto. Me llamaría muchísimo la atención que se hable de este tema. El Presidente ha sido muy claro. Uno puede ejercer el indulto presidencial en algún caso particular pero no en alguien que es condenado en un hecho de corrupción contra los argentinos. No se ha hablado del tema y no creo que Milei lo tenga en la cabeza”, sentenció el funcionario.