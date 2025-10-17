Kicillof encabezó un acto de campaña y criticó la ayuda de EE.UU.: “nadie que está bien necesita que lo salven”

LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof encabezó un acto de campaña en la quinta de San Vicente, donde se encuentran los restos de Juan Domingo Perón, al conmemorase los 80 años del 17 de octubre de 1945, recordado como el Día de la Lealtad Peronista.

Desde al se dirigió al Presidente y al secretario del Tesoro de los Estados Unidos: “Mirá Milei, mirá nuestro nuevo ministro Bessent (Scott); la plata no alcanza, las familias tienen endeudamiento récord. la gente no llega a fin de mes, es una catástrofe social”, denunció Kicillof.

El jefe de Estado provincial dijo que está en riesgo la independencia económica y comparó la situación actual con la antinomia: “Braden o Perón”. Se refirió así a la elección que llevó por primera vez a Perón a la presidencia, cuando el peronismo buscó asociar al frente opositor con el entonces embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Spruille Braden.

El gobernador sostuvo que Milei “fue a buscar el cuarto salvataje desde que asumió”. “Nadie que está bien, que tiene éxito, necesita que lo salven cuatro veces; es un fracaso”, fustigó.

Acompañado por los primeros candidatos a diputados nacionales Jorge Taiana y Juan Grabois, el mandatario estuvo rodeado de intendentes y gremialistas. Al acto no asistió el presidente del Partido Justicialista Bonaerense, Máximo Kirchner, con quien Kicillof está enfrentado.

El gobernador participará por la tarde de una caravana hacia la casa de Cristina Kirchner, detenida con prisión domiciliaria por corrupción, en San José 1111. “Hoy la presidente del partido peronista está injustamente presa precisamente por honrar nuestras banderas”, dijo Kicillof.

“Tenemos que atestiguar a un Gobierno nacional que no solo busca llevarnos a una situación del preperonismo sino a la predemocracia”, dijo acompañado por la mayoría de los alcaldes del Gran Buenos Aires y legisladores nacionales, como Eduardo “Wado” De Pedro.

Participaron los intendentes de Alberti, Germán Lago; de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Berisso, Fabián Cagliardi; de Cañuelas, Marisa Fassi; de Daireaux, Alejandro Acerbo; de Ensenada, Mario Secco; de Escobar, Ariel Sujarchuk; entre varios otros, además del alcalde local, Nicolás Mantegazza.

Todos ellos movilizaron militantes con pancartas, banderas, y paraguas referenciados con los distritos del gran buenos Aires.

También movilizaron los candidatos a diputados nacionales por la provincia Hugo Moyano; Fernanda Miño; y Hugo Yasky; los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña; de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, de la CTA provincia, Roberto Baradel.

Hubo además referentes de la Uocra, la Unión de Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, que dos décadas atrás protagonizaron una batalla campal a los tiros en las inmediaciones del mismo museo, contra referentes de Camioneros, durante el traslado de los restos de Juan Domingo Perón.

Milei descalificó al Presidente, lo llamó “desvergonzado” y aseguró que “a (Donald) Trump lo asesoran mal; le mienten; le dicen que por un puñado de dólares en este país se va a erradicar un enemigo que es el peronismo; yo le digo que en la Argentina la dignidad se llama peronismo”.

Kicillof se refirió de ese modo a la compra de pesos por parte del Tesoro de Estados Unidos, como instrumento un rescate para sostener la estabilidad económica antes de los comicios nacionales.

Para el gobernador, en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre “se rompió un mito; un hechizo con el que tenían engañados a los de acá y a los de afuera”.

El mandatario buscó proyectar así el histórico triunfo por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza obtenido en los comicios provinciales a los comicios nacionales que tendrán lugar en nueve días.

“Faltan pocos días para una elección histórica, el 26 de octubre va a opinar el pueblo sobre la cuestión de la soberanía, este 26 de octubre se le pone un límite a Milei con el voto; es mucho lo que está en juego, lo miran desde el continente, lo miran desde afuera” recalcó Kicillof.

En el mismo sentido, el primer candidato a diputado nacional Jorge Taiana calificó la ayuda norteamericana como una “sumisión al poder Estados Unidos”.

Según Taiana, ante ese acto de sumisión “a muchos les hierve la sangre”. Y llamó: “Tenemos futuro para rescatar al pueblo del lugar miserable que lo pone el presidente”.

Antes de terminar Kicillof dejó claro que comenzó la carrera para sacar a Milei de la Casa Rosada: “Tenemos que dedicarnos a construir con conciencia aquello que el 2027 va a devolver el peronismo a la Casa de Gobierno”. El plan presidencial de Kicillof para evitar la re elección de Milei ya comenzó en público.