Villarruel apuntó contra Petri por su “espantosa y fraudulenta” gestión en el Ministerio de Defensa

La vicepresidenta Victoria Villarruel apuntó duramente este viernes contra el ahora diputado y exministro de Defensa Luis Petri por su “espantosa y fraudulenta” gestión. La funcionaria respondió a la publicación de un usuario de X que criticaba el desmantelamiento de la obra social de los militares.

“El diputado debe responder por el paso fraudulento en el Ministerio de Defensa que ocasionó la caída del sueldo de los uniformados así como la paralización casi total de la Obra Social que atiende a los militares y sus familias. El exministro debe dejar de preocuparse en Twitter por un ‘bozal mediático’ que no pedí y hacerse cargo de su espantosa gestión", escribió en su cuenta.

El posteo de Victoria Villarruel contra Luis Petri Captura

El miércoles, Petri hizo referencia a Villarruel a través de un posteo en X. “No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡Con mordaza legal para que no hable de ella! ¡Siempre tan democrática...!“, escribió el legislador.

La denuncia presentada por Villarruel contra Petri por tratarla de “golpista” fue desestimada por inexistencia de delito. En su presentación la Vicepresidenta también incluyó a los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, conductores del noticiero de la señal A24.

El posteo de Petri contra la vicepresidenta

Luego del revés de la Justicia, la titular del Senado volvió a cargar contra el legislador libertario, acusándolo de los delitos de calumnias, injurias, atentados contra el orden público y amenaza de rebelión. Además, adjuntó el artículo 213 bis del Código Penal que hace referencia a la “coerción ideológica”.

Pese a la insistencia de Villarruel, el juzgado federal criminal correccional federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos, concluyó que los hechos señalados no constituyen ilícito alguno, descartando la configuración de delitos de acción pública.

Finalmente, la titular del Senado volvió a demandar a Petri y le impuso una “mordaza legal” para que no pueda hacer referencia a ella en público.

Después de la última apertura de sesiones ordinarias, Petri había apuntado contra Villarruel aduciendo que la mandamás de la Cámara alta era “funcional a la oposición” por su actitud en el discurso que brindó Milei en el Congreso.

El desfinanciamiento a las Fuerzas Armadas

Detrás del ida y vuelta entre Petri y Villarruel en redes sociales está la grave crisis que mantiene casi paralizada la obra social de los militares en medio de la espera -anunciada para diciembre- de la llegada del segundo lote de seis aviones de combate F-16.

Este jueves se supo que las Fuerzas Armadas no pudieron evitar un recorte presupuestario que en los primeros cálculos llega a $59.600 millones. Así se desprende del ajuste dispuesto por el Poder Ejecutivo, a través de la Decisión Administrativa 20/2026, que rebanó un total de $2,5 billones de las cuentas del Estado.

“El recorte se distribuyó en distintos proyectos para afectarlos en forma mínima y no detener, ni postergar ninguno”, explicaron a LA NACION voceros de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, se estima que tendrá un fuerte impacto en las partidas que se habían previsto para mejorar el equipamiento militar, entre otras previsiones.