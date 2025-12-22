Kicillof lidera un plenario político en la provincia, antes de salir a armar su proyecto a nivel nacional

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hará esta tarde una demostración de fuerza con su Movimiento Derecho al Futuro, como líder del espacio que pretende ampliar a todo el país bajo la consigna “cómo seguir construyendo una alternativa para la Argentina”.

El plenario de Ensenada tendrá lugar 72 horas después del encuentro del Partido Justicialista bonaerense celebrado el viernes, en Malvinas Argentinas, que tuvo como figura central a Máximo Kirchner.

Entonces Kirchner se mostró con una remera desafiante que llevaba la consigna: “Juegan a primero yo, y después también yo”. La frase corresponde a un verso del Tesoro de los Inocentes, una canción de El Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, de 2004.

Tras esa cumbre, donde se acordó ampliar la Junta Electoral y convocar a elecciones el 15 de marzo, además del manejo del padrón y las afiliaciones, la presidenta del Partido Justicialista Nacional, Cristina Kirchner, tuvo que ser intervenida por un cuadro de apendicitis aguda.

Por tal motivo el ministro de gobierno de Kicillof, Carlos Bianco, hoy expresó solidaridad con la expresidenta que se encuentra internada en el Sanatorio Otamendi. “Desde el gobierno de la provincia le queremos mandar mucha fuerza y una pronta recuperación”, dijo el funcionario, mano derecha del gobernador.

Máximo Kirchner, Verónica Magario, Axel Kicillof, Serio Massa y Carlos Bianco PJ PBA

El funcionario detalló que el plenario es sólo de la provincia. “No hemos lanzado el movimiento a nivel nacional, más allá que hay muchos interesados en formar parte. Veremos cómo seguir construyendo una alternativa para la Argentina, con el peronismo y otros sectores para el desarrollo nacional”, anticipó Bianco.

Recordó que los mandatos del PJ bonaerense se vencieron y que se trabaja para renovar autoridades el 15 de marzo. Kicillof no participa personalmente de las reuniones del partido: los representan ahí la vicegobernadora Verónica Magario y algunos de sus ministros, como Andrés Larroque (Desarrollo Social), Gabriel Katopodis (Infraestructura) María Cristina Álvarez Rodríguez e intendentes como Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Fernando Espinoza (La Matanza), entre otros.

Kicillof puso a dos representantes en la Junta Electoral del PJ bonaerense, pero su gran apuesta es construir un movimiento más amplio que incluya a otros sectores, y llevar al Movimiento Derecho al Futuro por todo el país, desde el año que viene.

En el acto de hoy se espera que Kicillof revindique el modelo que buscará exportar a todo el territorio nacional desde 2026, de cara al recambio presidencial de 2027.