Axel Kicillof pide deuda por US$1045 millones y pone a prueba la cohesión del PJ en la Legislatura

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, pretende que se apruebe una autorización de endeudamiento para su gobierno, en pesos o en otras monedas, por un monto equivalente hasta los US$1045 millones. El pedido está incluido en un proyecto que cuenta con apartados que destinan fondos para las intendencias y les condonan deudas, pero que enfrenta un escenario incierto para su aprobación en la Cámara de Senadores provincial, este jueves, en la que necesita el voto de dos tercios de los presentes. La interna del peronismo abre una incógnita sobre el acompañamiento que pueda tener en sus propias filas, y la oposición se muestra renuente a ofrecer sus votos.

El proyecto de Kicillof, que desde el 23 de junio tiene dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto e Impuestos del Senado bonaerense, busca aprobación para “endeudarse en pesos u otras monedas por hasta un monto equivalente a US$1.045.000.000″, con el fin de afrontar las deudas, atender el déficit financiero, regularizar atrasos de Tesorería y financiar proyectos, entre otros objetivos.

También, pide autorización para la emisión de Letras del Tesoro en pesos u otras monedas por hasta la suma equivalente a US$250.000.000 durante el ejercicio financiero 2025.

Axel Kicillof, junto a Pablo López (ministro de Economía) Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Como aporte para los intendentes (varios senadores responden directamente a algún jefe comunal), la iniciativa del gobierno provincial incluye crear un fondo para los municipios del 8% del monto de deuda que tome el gobierno provincial y la condonación de deudas de las intendencias con la administración bonaerense por el llamado “Fondo Covid” (Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal) y por el Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios, que suman más de $7900 millones.

Una alternativa para que avance la sesión sería que el oficialismo proponga tratar solo el “endeudamiento corto”, el permiso para tomar deuda por hasta el equivalente a US$1045 millones y que el resto del proyecto se posponga.

La vicegobernadora Verónica Magario, en el Senado provincial, que preside Ignacio Amiconi - LA NACION

La autorización de endeudamiento requiere de la aprobación de dos tercios de los presentes en la sesión. Desde el bloque peronista de Unión por la Patria (que tiene 21 miembros y nuclea a los integrantes de la alianza electoral Fuerza Patria), indicaron a LA NACION que desconocen “la voluntad de la oposición para los dos tercios”. Desde la oposición, en tanto, creen que el oficialismo no tiene alineado a todo su bloque, por lo que no prestarían colaboración. La posibilidad de que la sesión -programada para las 16 del jueves- se caiga está latente.

“Lo único que tiene que garantizarse es el fondo para los intendentes”, sostuvo una fuente del peronismo en el Senado provincial. En esa bancada conviven con chispazos recurrentes los aliados de Cristina Kirchner, los leales al gobernador y representantes de Sergio Massa y de Juan Grabois.

Reunir apoyo opositor, especulan en una de las terminales peronistas, resultaría clave para empujar a todo el bloque justicialista a presentarse a sesionar. Desde la oposición, un legislador comentó a LA NACION que el día de la convocatoria coincide con la celebración judía de Iom Kipur, Día del Perdón (día no laborable para quienes profesan la religión judía). “Hay dos legisladores judíos. Buscan bajar el número del quorum, pero los dos van a participar de la sesión”, señaló el legislador consultado.

El recinto del Senado bonaerense Ignacio Amiconi - LA NACION

“Están desordenados ellos [por el PJ]. Los libertarios blue [por el bloque Unión y Libertad] y La Libertad Avanza no votan a favor. Pro es un lío, al igual que la UCR. El fondo de los intendentes está atado a la deuda que tomen, a los intendentes les va a llegar la plata en 2040″, sostiene un senador opositor. En la distribución de bancas, Unión y Libertad tiene tres senadores; La Libertad Avanza, cuatro; Pro, nueve; la UCR se dividió en dos bloques luego de la elección bonaerense (de seis y dos integrantes), y hay un monobloque llamado Derecha Popular (Joaquín de la Torre).

Una fuente del peronismo en la Legislatura advirtió que no hay “voluntad” para tratar el proyecto. “La semana que viene, el Poder Ejecutivo presentaría la Ley Fiscal Impositiva y el endeudamiento para el año que viene y la oposición querría tratar todo junto, lo que también querría el sector del bloque [por Unión por la Patria] identificado con el PJ, que tiene intendentes que ven que, si el gobernador saca la ley corta de endeudamiento, no manda el presupuesto y gobierna como [el presidente Javier] Milei”, consideró la fuente.

“Nadie quiere que salga este endeudamiento, solo Kicillof”, indicó un senador de la oposición. Según pudo relevar este diario, los bloques radicales son reticentes a colaborar con sus votos, al igual que Pro, aunque en esta última bancada hay voces que evalúan un apoyo, en caso de que el oficialismo alinee su interna. Tampoco La Libertad Avanza ni Unión y Libertad respaldarán. Desde este último bloque sostuvieron que deben “tratarse en forma integral endeudamiento, presupuesto, ley fiscal y emergencias”. Derecha Popular podría acompañar.

@Kicillofok y @PabloJ_LopezOK desde la oposición siempre hemos acompañado, con las observaciones correspondientes, la Ley de Presupuesto (que incluye el endeudamiento para cubrir el déficit o vencimientos) y la Ley Fiscal. El endeudamiento es necesario solamente cuando con los… pic.twitter.com/Z5zHlozTNN — Marcelo Daletto (@MarceloDaletto) September 30, 2025

“El endeudamiento es necesario solamente cuando con los recursos no se llega a cubrir el gasto, por eso es imprescindible tratarlo con la Ley de Presupuesto”, afirmó en X el senador Marcelo Daletto, del bloque UCR+Cambio Federal. Agregó que, “de acuerdo a las resoluciones publicadas por [el Ministerio de] Economía, la Provincia tiene un saldo disponible de US$1163 millones para endeudarse (65% de la autorización legislativa)” y se preguntó: “¿Por qué la urgencia?“.