Kicillof pidió que el Gobierno revise su política económica tras la derrota en provincia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, analizó este lunes los resultados que le dieron el triunfo en las elecciones legislativas bonaerenses. Pidió que el Gobierno revise su política económica tras la derrota. “Ahora no cambió todo, sigue gobernando [Javier] Milei y necesitamos que cambie el rumbo”, sostuvo.

“Tiene esa responsabilidad, cuidar a la gente, a los jubilados, a los laburantes. Lo dice la Constitución, y lo está incumpliendo. No puede gobernar por vetos y por decretos, tiene que haber consenso, no puede hacer lo que se le cante”, apuntó en una entrevista con Radio 10.

Además, consideró que, más allá de los mercados, “tiene que escuchar que sus políticas están haciendo sufrir a toda la gente”.

Según indicaron fuentes cercanas al gobernador bonaerense a LA NACION, Kicillof no habló con Máximo ni con Cristina Kirchner. En cambio, precisaron que recibió múltiples llamados de gobernadores y habló con los presidentes de Brasil y de Uruguay.

En cuanto a las próximas elecciones presidenciales, Kicillof planteó: “Falta mucho para el 2027, ahora tenemos octubre. Gobernar es una tarea muy difícil con Milei de presidente, una provincia y un municipio, hasta un club de barrio y una empresa”, afirmó.

Búnker de Fuerza Patria en Hotel Gran Brizo FERNANDO MASSOBRIO - LA NACION

“No conseguimos hablar con funcionarios de cada área y, cuando lográs hablar, [Guillermo] Francos no corta el diálogo pero no tiene poder de decisión, dice que hay que hablar con Javier, hay que hablar con el Jefe…”, sumó el gobernador.

Y continuó: “¿Quién votó a Karina? Hay que revisar esas cosas por el bien del conjunto. Que se dé un baño de humildad y que no diga que va a seguir todo igual porque eso no sirve. Está evaluando mal, le está haciendo daño a la producción nacional. Los presidentes como Trump, que él admira, todo lo que hacen es para defender la producción, la ciencia, los artistas, de sus países. Milei va contra lo que hacen en su país”.

Cambios en el gabinete

Consultado acerca de si considera que Milei debe hacer cambios en el gabinete -en medio de versiones de cambios de nombres- Kicillof insistió en que primero, el Presidente debe hacer un cambio de rumbo. “Tiene que recapacitar y cambiar de rumbo”, remarcó.

“La casta que tiene miedo forma parte de su Gobierno. Es un momento delicado que hay que actuar con responsabilidad y el primero que debe actuar así y no con bravuconadas ni insultos es él", aseguró.

Reunión de Gabinete en la Casa Rosada, el día después de la derrota en las elecciones Legislativas Provinciales Valeria Rotman

Asimismo, el gobernador bonaerense señaló que el que le puso valor a esta elección fue Milei.

“Él vino a decir barbaridades de mí, no me importa. En el mes de julio, en intereses por la supertasa que puso para parar el dólar, gastó más en intereses que en jubilaciones. Hay un problema de prioridades en el Gobierno. Quiero ser cuidadoso y prudente. Tiene una gran responsabilidad y también una oportunidad", subrayó.

Reunión con Milei

Sobre el final de la entrevista, Kicillof se refirió a la importancia de reunirse con Milei. “Es por el bien de la situación en general… Imaginate que no es que me muero de ganas pero tengo una responsabilidad como gobernador de la provincia más grande en términos de población, y viendo que el gobierno está en términos de una situación grave”, puntualizó.

“Ponerse a disposición de una conversación. Hay que ver cómo hacemos para que no se pierdan más puestos de trabajo. Es importante porque están en juego tantas cosas tan importantes, no es joda”, añadió.

Y concluyó: “Ayer le hice varios pedidos a Milei, sin reciprocidad porque no ha parado de insultarme. Le pedí que el día de hoy levante el teléfono y tengamos una reunión. Hasta ahora no pasó nada”.