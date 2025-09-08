Javier Milei convocó al gabinete en medio de versiones de cambios de nombres y estrategia electoral

Dispuesto a no perder tiempo ni iniciativa, el presidente Javier Milei llegó ocho minutos antes de las 9 de este lunes a la Casa Rosada. En la mañana después de la categórica derrota a manos de Fuerza Patria en territorio bonaerense, el Presidente convocó a su gabinete, en medio de rumores de cambios de nombres y estrategia como respuesta al fracaso electoral en el distrito más poblado del país. La reunión de los funcionarios se da en una jornada en la que ya comenzó complicada para el país en los mercados nacionales e internacionales.

Ni bien se confirmó la derrota electoral por 13 puntos de diferencia, el Presidente prometió “autocrítica” y “corregir lo que tengamos que corregir”, sin menciones particulares, pero luego de un frío saludo con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el escenario del espacio Vonharv. Además de varios ministros, no estuvo en Gonnet Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei en el armado nacional y salpicado por los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, que alude a presuntas coimas.

Patricia Bullrich llegando a la reunión de gabinete Valeria Rotman

Los cambios son reclamados, en principio, por el ala que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, y pegan en la línea de flotación de los primos Menem, ya cuestionados puertas adentro por su estrategia electoral en las provincias, y el manejo del Congreso en el caso de Martín Menem. Habría, según trascendió, otra reunión de gabinete por la tarde en la que podrían anunciarse modificaciones en la estructura de la gestión. “DT ordene YA el equipo.Acá seguiremos bancando HASTA EL FINAL. Pero ordene YA el equipo. Ordene el equipo y VENCEREMOS”, escribió el youtuber libertario Daniel Parisini, alias el Gordo Dan, luego de consumada la derrota. Parisini responde a Santiago Caputo.

Pero ordene YA el equipo. Ordene el equipo y VENCEREMOS. — DAN (@GordoDan_) September 8, 2025

A la cita convocada por el Presidente faltó, en principio, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que tampoco estuvo en Gonnet, mientras las acciones argentinas sufrían una dura caída en Wall Street, y crecía el nerviosismo en los mercados.

El primero en enfrentar los micrófonos desde el oficialismo fue el jefe de gabinete, Guillermo Francos, uno de los grandes ausentes anoche en el búnker libertario en Gonnet. El ministro coordinador reconoció que habló con su par bonaerense, Carlos Bianco, y que habrá cambios, pero los postergó en principio hasta diciembre, cuando- si todo marcha de acuerdo a las encuestas- la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich asuma como senadora, su par de Defensa Luis Petri como diputado, y se concrete la salida de Manuel Adorni, electo legislador porteño luego de las elecciones del 18 de mayo pasado.

Sandra Petovello, que estuvo ayer ausente en el búnker de La Libertad Avanza en La Plata, al llegar a la Casa Rosada para la reunión de gabinete Valeria Rotman

“Vamos a analizar todo esto y tratar de enfocarnos hacia las elecciones de octubre de la manera en que nos permita obtener un triunfo ahí”, dijo Francos en relación a la reunión de gabinete. Sobre los cambios de nombres en el elenco ministerial, el jefe de gabinete-que ayer se excusó de asistir por un problema familiar-intentó poner paños fríos.

“Eso es un tema que tiene que resolver el Presidente, todavía no lo ha expresado. Yo creo que, obviamente va a haber cambios después del 10 de diciembre porque hay algunos integrantes de gabinete que se van al Congreso y eso permitirá incorporar a otras figuras para ocupar esas funciones. El resto de los que estamos siempre obviamente estamos a disposición del Presidente y lo que él haga supongo que será lo mejor para la integración de un equipo de trabajo”, detalló Francos.