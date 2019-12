Axel Kicillof

El gobernador completa la grilla de su gabinete con exfuncionarios de Cristina; malestar en el massismo

Después de la economía, la seguridad y la justicia son la principal preocupación de los bonaerenses y el gobernador electo, Axel Kicillof, apunta a colocar al frente de esas áreas tan sensibles a dos exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner con perfiles dispares.

Quien se encamina a hacerse cargo de la seguridad es Sergio Berni, exsecretario de seguridad del kirchnerismo, que no tiene lugar en el gabinete nacional de Alberto Fernández.

El otro que sumaría, pero para ocupar el Ministerio de Justicia provincial, es Juan Martín Mena, exnúmero 2 de la AFI de Cristina Kirchner y procesado por encubrimiento en la causa por la firma del memorándum con Irán para indagar a los sospechosos del ataque a la AMIA.

El entorno de Axel Kicillof se mueve con celoso hermetismo y los colaboradores del gobernador no confirmaron estos nombres que se mencionan como posibles funcionarios.

Todos los ministros bonaerenses jurarán el jueves 12, al día siguiente de la asunción de Kicillof como gobernador.

Berni, que fue teniente coronel del Ejército, en 2012 fue designado secretario de Seguridad nacional, cargo que ocupó hasta el fin del mandato de la expresidenta.

Su perfil no coincidía con las políticas progresistas que pregonaba el gobierno. De hecho, se definió recientemente como simpatizante de la derecha. "Me defino de derecha, otros políticos no se animan a decirlo", le dijo a Infobae y pregonó la expulsión de "los extranjeros que vienen a delinquir".

La llegada de Berni al gabinete bonaerense provocó fricciones con el Frente Renovador. Después de todo, durante la gestión de Sergio Berni un efectivo de Prefectura se metió en la casa de Sergio Massa en el barrio cerrado Isla del Sol, en una tarea más de espionaje que de latrocinio.

Malena Galmarini fue quien expresó airadamente sus protestas por la elección de Berni. Finalmente trascendió que Malena Galmarini podría ocupar un cargo directivo en AySA.

Mena, por su parte, tiene un perfil más bajo. Con fluidos contactos en el mundo de la Justicia Federal, si finalmente llega a la provincia deberá lidiar con jueces y fiscales que llegaron a sus cargos merced al padrinazgo político de intendentes del conurbano, de varias administraciones, la mayoría peronistas.

Si bien la jura será el 12, los nombres de los funcionarios ya circulan. Carlos Bianco será designado jefe de Gabinete, y no se descarta que la senadora provincial Teresa García ocupe el Ministerio de Gobierno.

Augusto Costa podría asumir en el Ministerio de Producción, que incluiría las carteras de Trabajo (donde suena Mara Ruiz Malec), Agroindustria (donde podría estar Javier Rodríguez), y Ciencia y Tecnología.

Todo indica que Pablo López será el ministro de Economía, que Agustina Vila irá a la Dirección General de Cultura y Educación y que el exministro de Salud de la Nación Daniel Gollán desembarcará en esa área a nivel provincial.

Si bien aún no hay confirmaciones oficiales, suenan para el Banco Provincia, Juan Cuatromo; para ARBA, Cristian Girard; para Desarollo Social, Fernanda Raverta; para Cultura, la diputada provincial Florencia Saintout, y para la obra social de los empleados estatales bonaerenses, IOMA, la exministra de Economía Silvina Batakis.

Se estima que las áreas de Asuntos Públicos y Medios se fusionen, y que quede a cargo la vocera de Kicillof, Jésica Rey, una de sus personas de máxima confianza.

En la Secretaría General quedaría Federico Thea, actual rector de la Universidad Nacional de José C. Paz.

Hoy, Axel Kicillof encabezaráuna reunión con el presidente del Partido Justicialista bonaerense,Fernando Gray, e intendentes. Se trata del mismo grupo de jefes comunales que el sábado viajaron a Río Gallegos, Santa Cruz, para rendir homenaje a Néstor Kirchner.