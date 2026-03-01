Kicillof prepara su discurso para la Legislatura y deja abiertas las réplicas a Milei hasta último momento

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se ocupa del armado de su discurso para la apertura de sesiones en la Legislatura bonaerense, que será este lunes, a las 18, y prevé tenerlo cerrado ese mismo día. Con información de los ministerios recopilada por su ministro de Gobierno y hombre de confianza, Carlos Bianco, el mandatario bonaerense finiquitará su mensaje el mismo lunes, con lo que podrá referirse a posibles alusiones a su gestión que haga el presidente Javier Milei en su intervención ante el Congreso, prevista para las 21 del domingo.

“Lo cerrará el lunes, luego de escuchar a Milei, por si hay que responder alguna barbaridad que seguramente diga, o desmentir las mentiras que seguramente diga”, dijo a LA NACION un alfil del entorno del mandatario. “Si hace alguna referencia a la provincia de Buenos Aires, seguramente [Kicillof le responderá en el discurso]”, coincidió otra fuente cercana al gobernador.

El año pasado, al abrir el 153º período de sesiones ordinarias en la Legislatura, el gobernador dejó duras críticas para Milei. “No voy a permitir que el destino de los bonaerenses quede librado a la prepotencia de un presidente que no respeta la democracia”, fue una de las frases con las que lo cuestionó, en un discurso en el que reprochó “la deserción del gobierno nacional” y recriminó que Milei “amenazó con intervenir la Provincia y pretendió echar a este gobernador por redes sociales”. En el transcurso de un año, el enfrentamiento de Kicillof con Milei no mermó, por lo que se esperan consideraciones del mismo tono en el discurso del lunes.

Magario y Kicillof, en la Legislatura, durante la apertura de sesiones ordinarias de 2025 Nicolas Aboaf - Prensa PBA

En su mensaje, Kicillof defenderá sus años de gobierno (transita su segundo mandato al frente de la Provincia) y en esa instancia criticará el modelo de la administración libertaria. “Hay una parte [del discurso] para poner en valor la gestión provincial, anunciar nuevos proyectos y diagnosticar la situación social, productiva y económica”, adelantaron desde el gobierno provincial.

Para confeccionar su discurso, el gobernador bonaerense recopiló información de todos los ministerios, tarea de la que se encargó Bianco, según pudo saber LA NACION. El “tono político” del mensaje lo define Kicillof.

En la dinámica del armado del discurso −que tienen aceitada dado que la de este lunes será la séptima apertura de sesiones bonaerenses que encabezará el exministro de Economía de Cristina Kirchner−, Bianco le hace llegar un texto que el gobernador modifica y al que le hace agregados de distinta índole. “Bianco le pasa datos y contenido político; Kicillof valida, modifica o agrega”, explicaron a LA NACION desde La Plata. No obstante, el gobernador le indicó de antemano a su ministro “el objetivo” del discurso y “los capítulos”.

Kicillof llegará al discurso ante los legisladores provinciales con un nuevo episodio de su interna con los seguidores de la expresidenta Cristina Kirchner consumado. Si bien la vicegobernadora Verónica Magario, titular del Senado, logró hacer avanzar a última hora del jueves una distribución de autoridades para la Cámara pendiente desde el año pasado por la pulseada entre kicillofistas y cristinistas, el desenlace de la cuestión no conformó al sector del gobernador.

La vicepresidencia primera, el cargo más importante que se definía, quedó para el exintendente de José C. Paz Mario Ishii, el candidato que apoyaba el cristinismo. Los cinco senadores que le responden a Kicillof no votaron y desde su entorno aclararon que “nunca hubo un acuerdo”.