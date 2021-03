Antes de firmar los libros de actas de las dos cámaras como indica el protocolo, el presidente creyó que la vicepresidenta también debía estampar su firma, pero recibió una concisa explicación Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de marzo de 2021 • 15:28

Este lunes al mediodía, el presidente Alberto Fernández dio su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. En la previa de su exposición, y como parte del protocolo, debió firmar los llamados libros de honor de ambas cámaras del palacio legislativo.

El ingreso de Alberto Fernández y CFK 04:21

Video

Antes de estampar allí su rúbrica, el mandatario quiso entregarle la lapicera a la vicepresidenta Cristina Kirchner para que firmara ella primero, pero recibió una firme aclaración de la expresidenta argentina. "Firmás vos. Esta es nuestra casa", le dijo.

En el momento de firmar ambos volúmenes, el Presidente se encontraba en el Salón Azul del Congreso junto a la vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara de Senadores, y también con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Cuando los tres estaban frente al escritorio donde se encontraban los libros para firmar, Fernández recibió una lapicera de un colaborador, y antes de dirigirse a firmar intentó pasársele a la vicepresidenta para que ella lo hiciera primero. Pero fue detenido por Cristina, que le dijo: "No, no, no. Vos firmás. Esta es nuestra casa".

Cristina Kirchner le aclaró a Alberto Fernández que las actas las debía firmar él."Vos firmás, porque esta es nuestra casa", le dijo Crédito: Captura de video Casa Rosada

Ante estas palabras, el Presidente abrió los brazos y se rió. "Es nuestra casa -repitió Cristina, en referencia a su función como titular de la Cámara de Senadores y a la de Massa como presidente de Diputados- no es la tuya, por eso tenés que firmar vos". Segundos después, mientras el mandatario firmaba uno de los libros, Sergio Massa agregó: "Es nuestro huésped de honor". "Claro", respondió la expresidenta.

Luego, como Fernández escribió un mensaje en los libros que debía firmar y como la rúbrica no llegaba, Cristina se tomó este gesto para bromear: "Pero no era con opinión, era con firma nada más". El comentario volvió a provocar la risa del Presidente.

En ambos libros de honor, Fernández escribió el mismo mensaje: "Otra vez cumpliendo con lo que la Constitución manda ¡Viva Argentina!".

Luego de la firma de los libros, Fernández, Kirchner, Massa y también la senadora Claudia Ledesma Abdala se detuvieron un rato frente al ejemplar original de la Constitución Nacional -otro punto del protocolo de la apertura de Sesiones Ordinarias- y luego se dirigieron al recinto de la Cámara de Diputados, donde el mandatario dio su discurso para abrir el ciclo ordinario del parlamento argentino.