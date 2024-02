Escuchar

En medio del conflicto desatado por el recorte de fondos a las provincias, el gobernador de Rio Negro, Alberto Weretilneck, consideró necesario “construir consensos” con el gobierno nacional y advirtió que si en los próximos días el Poder Ejecutivo no convoca al diálogo, “es una posibilidad muy seria que se derogue el DNU en el Senado”.

Según manifestó el dirigente patagónico, derogar el decreto de necesidad y urgencia que el presidente Javier Milei anunció el 20 de diciembre “sería una reacción” de la Cámara alta y de las provincias “a una actitud del gobierno nacional”. Afirmó también que “la Ley de Bases se cayó por la intransigencia del Ejecutivo en acordar ciertas cosas”.

“El Gobierno no tiene claro cómo actuar desde la minoría con la complejidad que tiene la Argentina. Hay una decisión en el gobierno nacional de no negociación, de no apertura a otro punto de vista, eso lleva a la parálisis que tenemos hoy”, sostuvo en una entrevista para la señal televisiva TN.

En esa línea y en la previa a la apertura de sesiones en el Congreso, el mandatario provincial señaló que la expectativa está puesta en que el presidente Javier Milei convoque a los gobernadores a dialogar. “Creo que si hay una serie de leyes que no sea de 600 artículos y si hay un cese de agresión a las provincias desde un punto de vista político, personal y económico, es posible establecer un diálogo, pero tienen que estar contemplados los intereses de los dos lados”, agregó.

Frente a las dificultades económicas que atraviesa el país, Weretilneck le quitó responsabilidad a las provincias y aseguró que no son “las causantes de la inflación” sino que, por el contrario, “es culpa del Estado nacional”. “Es muy injusto que nos hagan responsables”, expresó.

En este contexto, el gobernador rionegrino aseguró que “hay mucha bronca en el grupo de WhatsApp de gobernadores por los agravios personales” que recibieron, pero además existe “una preocupación por la incertidumbre, por no saber hasta dónde llega; no hay ámbito para discutir subsidios del trasporte, políticas energéticas, educativas”.

“Toda aquella persona que tiene el tupé de pensar algo distinto al Gobierno es estigmatizado públicamente. Esto está marcando un rasgo ideológico y de intolerancia del Gobierno que es preocupante”, señaló el mandatario provincial, quien consideró que Milei “ve una realidad” que ellos no ven.

“El empobrecimiento, el encarecimiento exponencial del costo de vida, el desempleo, el cierre de comercios, lo vemos todo los días. Quizás él ve algo que nosotros hoy en la realidad diaria no lo vemos”, completó.

La reunión con Francos en la Casa Rosada

Este miércoles, Weretilneck fue recibido en la casa Rosada por el ministro del Interior, Guillermo Francos. Allí, según se informó, hablaron acerca de “las demandas y necesidades de las provincias patagónicas sobre desarrollo e inversiones en esa región”.

“Conversamos sobre la agenda de las provincias patagónicas y analizamos alternativas para impulsar un marco legal que genere más inversiones y desarrolle con rapidez los recursos petroleros, gasíferos y mineros de nuestro país”, sostuvo el funcionario nacional.

Junto al gobernador @Weretilneck conversamos sobre la agenda de las provincias patagónicas y analizamos alternativas para impulsar un marco legal que genere más inversiones y desarrolle con rapidez los recursos petroleros, gasíferos y mineros de nuestro país.

Por su parte, el gobernador rionegrino, ratificó al ministro la importancia del diálogo y el respeto mutuo en la relación con el gobierno nacional, y remarcó su compromiso de colaborar en la búsqueda de soluciones que impulsen el desarrollo regional y contribuyan al progreso del país.

Hoy me reuní con el Ministro del Interior @GAFrancosOk para abordar las necesidades de la Patagonia.



Los gobernadores pedimos diálogo y respeto al Gobierno Nacional. Reafirmamos nuestra voluntad de trabajar para encontrar soluciones que impulsen el desarrollo de nuestra región y…

“Los gobernadores pedimos diálogo y respeto al gobierno Nacional. Reafirmamos nuestra voluntad de trabajar para encontrar soluciones que impulsen el desarrollo de nuestra región y beneficien a la Nación” agregó y comentó que le transmitió a Francos la invitación de los gobernadores patagónicos al presidente Javier Milei para participar de la reunión del “Parlamento Patagónico que realizaremos en Puerto Madryn la semana próxima”.

