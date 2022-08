La advertencia de Ofelia Fernández a Sergio Massa: “No se qué sentido tiene seguir en los bloques”

Esta vez no fue Juan Grabois, sino uno de sus legisladoras más mediáticas, Ofelia Fernández, quien amenazó con que el Frente Patria Grande abandonará a la coalición de gobierno, el Frente de Todos (FdT), si no se anuncian medidas para los sectores más vulnerables.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora porteña, escribió: “Si hoy Massa va a hacer anuncios ya no pueden faltar medidas para los más de 2 millones de indigentes. Indigencia es no poder resolver ni tu comida. El FDT prometió que iban primero los últimos, si van a seguir esperando no se que sentido tiene seguir en los bloques” (sic).

Si hoy Massa va a hacer anuncios ya no pueden faltar medidas para los más de 2 millones de indigentes. Indigencia es no poder resolver ni tu comida. El FDT prometió que iban primero los últimos, si van a seguir esperando no se que sentido tiene seguir en los bloques. — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) August 17, 2022

El mensaje de Fernández llega dos semanas después de que asumiera Sergio Massa en un gran acto en Casa Rosada y que hiciera sus primeros anuncios que casi hacen eyectar al partido de Juan Grabois del FdT.

Incluso, el mismo día que el tigrense llegó al Ministerio de Economía, el abogado y dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) casi retira a sus parlamentarios del frente oficialista, pero lograron contenerlo.

Para Grabois, según pudo reconstruir este medio en ese momento y hoy sigue pensando lo mismo, la ausencia en la agenda de Massa de una medida de contención social parecida al salario básico universal, que reclama desde hace tiempo, es un hecho intolerable y podría detonar su salida del oficialismo. “No hay nada para los de abajo”, deslizaron desde su entorno. Sin embargo, pese a que se esperaba que su comunicado saliera este miércoles, el dirigente postergó su decisión para hoy.

“El Frente Patria Grande, como fuerza política, va a convocar a sus dirigentes de todo el país para evaluar la ruptura con el bloque de diputados del Frente de Todos”, había asegurado a LA NACION fuentes cercanas al líder del MTE, quien en las últimas semanas había endurecido su discurso hasta el punto de promover una movilización al Puente Pueyrredón en reclamo de políticas para paliar la indigencia.

De esta manera, la eventual salida de los tres legisladores nacionales que le responden (Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli) implicaría que el bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja deje de ser la primera minoría, ya que quedaría con 115 miembros, contra los 116 de Juntos por el Cambio. “Tenemos tres diputados nacionales, una legisladora porteña, una diputada provincial bonaerense y 30 concejales”, alardearon desde las filas del Frente Patria Grande.

El comunicado de hace 13 días

Al día siguiente, desde la fuerza que comanda el referente social cercano al Papa Francisco emitieron un “pronunciamiento” en el que formalizaron esta discusión que darán puertas adentro para definir si abandonan o no la coalición oficialista.

“Nos vemos en la situación de convocar al conjunto de la militancia del Frente Patria Grande para rediscutir la pertenencia de nuestros diputados, diputadas, legisladores y concejales al bloque oficialista, ante el sentimiento general de nuestra fuerza de que nuestro gobierno no está defendiendo los intereses populares y existe un claro riesgo a que la hegemonía de la coalición se vuelque hacia posiciones que priorizan los intereses de las corporaciones”, aseveraron.

En ese comunicado oficial firmado no solo por Hagman, Zaracho y Fagioli, sino también por Lucía Klug, que es legisladora bonaerense, y Ofelia Fernández, de la Ciudad, plantearon que aunque hubo “tibias referencias a los jubilados y los asalariados del sector privado” durante las medidas que empezó a trazar Massa ayer, “no hubo el más mínimo anuncio para los sectores sociales más postergados”.