La afiliación de Patricia Bullrich al partido libertario, de la mano de Karina Milei y en la búsqueda de otra transferencia de votos

Karina Milei supervisó personalmente la afiliación de Patricia Bullrich a La Libertad Avanza (LLA). Levantó la ficha, la miró detenidamente y constató la firma de la ministra de Seguridad, quien un año y medio atrás fue clave para que su hermano Javier Milei llegara a la Presidencia. Ahora, en medio de una campaña porteña anticipada, los libertarios necesitaron repetir la escena simbólica de la transferencia de votos.

Ocurre que están embarcados en una contienda electoral en la ciudad de Buenos Aires y buscan apuntalar a su candidato Manuel Adorni, a quien el gobierno respalda con toda su artillería, que este martes incluyó la afiliación de Bullrich. El mensaje fue doble: antes que a Leandro Santoro, los libertarios quieren derrotar a la postulante de Pro, Silvia Lospennato, justamente el partido que abandonó la ministra. Y desde el cual apoyó a Milei en el balotaje presidencial de 2023.

La actividad tuvo lugar durante una recorrida por el barrio porteño de Recoleta, bastión electoral de Pro desde hace dos décadas. El acto fue tan festivo para LLA que la secretaria general de la Presidencia brindó por primera vez una nota en vivo con un medio periodístico, donde ponderó el gesto de Bullrich y detalló el momento en el que le propuso sumarse a las filas libertarias, más allá de su responsabilidad institucional.

La firma de Patricia Bullrich en la ficha de afiliación a LLA Tomás Cuesta - LA NACION

“Patricia ya viene siendo violeta desde el día que se decidió a apoyar este proyecto de país, desde que se subió a este gobierno. Siempre me dijo: ‘Tengo que pasarme a LLA porque es el partido que está llevando adelante las ideas que yo creo’. Entonces, ahí agarré y le dije que era el momento de afiliarse. Estaba hace más de un año con nosotros y demostró que está muy comprometida con el proyecto del Presidente”, relató la hermana de Milei mientras acariciaba el perro de una seguidora libertaria.

Autos oficiales

Ambas arribaron a la plaza Vicente López y Planes con la flota de autos de la Casa Rosada y el ministerio de Seguridad alrededor de las 18.10, donde fueron recibidas por un puñado de militantes libertarios y vecinos. Karina Milei descendió junto a la legisladora porteña Pilar Ramírez, presidenta de LLA en la Ciudad; mientras que Bullrich hizo lo propio con el legislador Juan Pablo Arenaza, quien fue parte del bloque de Pro y pasó a las filas de LLA a finales de enero, y hoy integra el quinto lugar de la boleta.

“Queremos que estas ideas sigan mucho más tiempo de lo que pueda estar nuestro presidente Milei”, fue una de las definiciones de Karina, que sorprendieron a más de uno. En el momento en que la titular de la cartera nacional de Seguridad llegó a los atriles de afiliación, exhibió ante los presentes la planilla con pase a “las fuerzas del cielo”, momento en el que fue ovacionada.

Pilar Ramírez, Karina Milei y Patricia Bullrich Tomás Cuesta - LA NACION

“Hace un año y medio que veo cómo conducen las transformaciones más profundas que ha tenido el país en muchísimos años. En una economía sin déficit, sin inflación, en la lucha contra la inseguridad, contra el narcotráfico, en la desregulación de la Argentina, en la decisión profunda de que el cambio sea un cambio sistémico”, justificó en rueda de prensa Bullrich su afiliación libertaria tras su paso por Pro, partido del que fue presidenta desde 2020 hasta 2024, tras sumarse al gobierno de Milei.

En paralelo, la ministra de Seguridad dejó un mensaje a su antiguo socio político, el expresidente Mauricio Macri, fundador y actual titular de Pro. “Tuvimos una conversación en su momento, donde hablamos de que si Pro o Juntos por el Cambio no salía de su zona de confort, no iba a tener la posibilidad de seguir conduciendo el país. Muchas contradicciones, mucha gente que pensaba muy distinto, que estaba cómoda en los cargos. Creo que Macri se dio cuenta de eso, por lo que le diría de corazón que apoye el cambio con todo. Porque la Argentina pocas veces ha tenido oportunidades como esta”, advirtió.

Por último, Bullrich no cerró la puerta a una hipotética candidatura para senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires, pero se mostró cauta. “No sé si voy a ser candidata o no. En principio, el lugar que me ha otorgado el Presidente es el de ministra de Seguridad. Cuando uno está en un cargo, tiene que concentrarse en ese cargo. Si uno empieza a pensar en otra cosa, se distrae. La verdad que yo fui tres veces diputada nacional, tres veces, y conozco bien el parlamento, pero creo que en este momento soy ministra de Seguridad y es el lugar en el que estoy comprometida”.