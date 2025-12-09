La agenda completa de Javier Milei en Noruega

El presidente Javier Milei inició anoche el lunes por la noche su viaje a Oslo, Noruega, para participar de la ceremonia de premiación a María Corina Machado, la dirigente venezolana opositora al régimen de Nicolás Maduro, reconocida con el Premio Nobel de la Paz.

El mandatario partió el lunes a las 20 rumbo al país escandinavo junto a su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Tienen previsto arribar a la capital noruega esta tarde.

El viaje del mandatario se da en vísperas del comienzo de las sesiones extraordinarias que el Poder Ejecutivo oficializará esta medianoche en el Boletín Oficial y en las que pretenden tratar el presupuesto, la reforma laboral y del Código Penal y el de compromiso fiscal.

Javier Milei (Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

La extensión del período de sesiones extraordinarias podría ir hacia febrero, cuando se daría un nuevo tramo para abordar otras iniciativas antes de la apertura del año legislativo, el 1° de marzo.

Para hoy, en tanto, se espera que se conozca el proyecto de reforma laboral, que está terminado, pero bajo revisión de los últimos detalles.

Pasado el mediodía de este martes, se reunirá el Consejo de Mayo, del que se conocerá el informe final en el que estará precisamente el punto de reforma laboral, aunque se descuenta que no estará el apoyo de todos sus miembros, sobre todo, el de Gerardo Martínez, el representante de la CGT.

A continuación, la agenda completa de Milei en Noruega (hora argentina):

Lunes 8 de diciembre

20 - Partida del vuelo especial que conduce al Presidente de la Nación hacia la ciudad de Oslo

Martes 9 de diciembre

13.30 - Milei llega a Oslo

Miércoles 10 de diciembre

09 - Participación del Presidente de la Nación en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la señora María Corina Machado

11.30 - Encuentro del presidente Milei con su Majestad el rey Harald V

13.10 - Encuentro con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre

16.00 - Partida del vuelo especial que conduce al Presidente de la Nación de regreso hacia la República Argentina

Jueves 11 de diciembre