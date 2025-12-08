Milei viaja a Oslo para la premiación de Corina Machado y se reunirá con el rey y el primer ministro noruego

El presidente Javier Milei iniciará esta noche su viaje a Oslo, Noruega, para participar de la ceremonia de premiación a María Corina Machado, la dirigente venezolana opositora al régimen de Nicolás Maduro, reconocida con el Premio Nobel de la Paz.

Milei partirá esta noche, a las 20, rumbo a ese país, junto a su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Llegará a la capital noruega en la tarde de mañana. Al día siguiente, a las 13 hora noruega, 9 de la mañana de la Argentina, participará de la entrega del premio a Machado.

A las 11:30 hora argentina, será el turno de su encuentro con el rey Harald V y luego se verá con el Primer Ministro de Noruega, Jonas Gahr Store. Para las 16 de ese día, emprenderá la vuelta a Buenos Aires, donde arribará el jueves, a las 11 por la mañana.

Milei tiene excelente sintonía con Machado, con quien se comunicó varias veces telefónicamente y a quien apoya en su pelea con Maduro. En relación con Venezuela, la Argentina reclamó este lunes por la libertad del gendarme Nahuel Gallo, secuestrado hace exactamente un año, cuando intentaba ingresar a Venezuela, para reencontrarse con su esposa e hijo.

En la ceremonia de premiación, Milei se encontrará con los también mandatarios latinoamericanos de Ecuador, Daniel Noboa; de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, y Edmundo González Urrutia, considerado por la Argentina ganador de las últimas elecciones en Venezuela.

González Urrutia fue recibido por Milei en enero pasado, en la Casa Rosada, cuando se aprestaba para asumir el poder, cosa que finalmente no sucedió.

El viaje del mandatario se da en vísperas del comienzo de las sesiones extraordinarias que el Poder Ejecutivo oficializará esta medianoche en el Boletín Oficial y en el que pretenden tratar el presupuesto, la reforma laboral y del código penal y el de compromiso fiscal.

El Presidente Javier Milei se reunió hoy en la Quinta de Olivos con el economista estadounidense Robert C. Merton Presidencia

La extensión del período de sesiones extraordinarias podría ir hacia para febrero, cuando se daría un nuevo tramo para abordar otras iniciativas antes la apertura del año legislativo, el 1° de marzo.

Para mañana, en tanto, se espera que se conozca el proyecto de reforma laboral, que está terminado, pero bajo revisión de los últimos detalles.

Pasado el mediodía de este martes se reunirá el Consejo de Mayo, del que se conocerá el informe final en el que estará precisamente el punto de reforma laboral, aunque se descuenta que no estará el apoyo de todos sus miembros, sobre todo, el de Gerardo Martínez, el representante de la CGT.