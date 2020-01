La Anses le permite a la provincia diferir vencimientos

Le prorrogará US$253 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad Fuente: Archivo

Gabriel Sued 16 de enero de 2020

Aunque no prestará asistencia financiera directa a la provincia de Buenos Aires para atender los próximos vencimientos con los acreedores externos, el gobierno nacional posibilitará, por medio de la Anses, que la administración bonaerense difiera el pago de títulos en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que vencen la semana que viene. Así lo confirmó el director ejecutivo de Anses, Alejandro Vanoli, durante una conferencia en la Casa Rosada, en la que anunció la cancelación de deudas previsionales con 13 provincias que mantienen regímenes jubilatorios propios.

Si bien el diferimiento se daba por hecho porque se trata de una deuda intraestado, la decisión comunicada por Vanoli representa un alivio muy importante para la provincia de Buenos Aires. De los 571 millones de dólares que debe cancelar el gobierno de Kicillof hasta fin de mes, 253 millones de dólares corresponden a títulos en poder del FGS, el fondo de inversión que maneja la Anses. Es solo una parte de 2700 millones de dólares que la provincia debe pagar este año y de los 9000 millones de dólares de vencimiento previstos hasta finales de 2023.

Los títulos que vencen la semana que viene fueron colocados por el gobierno de María Eugenia Vidal, en diciembre de 2018, por medio de una suscripción directa con el FGS. El resto de los vencimientos en dólares previstos para enero están en manos de acreedores externos, con los que el gobierno de Kicillof pretende alcanzar un acuerdo de renegociación. Son 250 millones de dólares de capital y 27 millones de dólares de intereses, que vencen el 26 de enero.

Según dijo el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, la Casa Rosada no contempla una asistencia financiera directa para cancelar estos últimos títulos. Esas declaraciones de Guzmán alejaron la posibilidad de que la provincia cumpla con esos vencimientos, provocaron la caída de la cotización de los bonos provinciales e incrementaron la chance de una cesación de pagos. "El problema no es un vencimiento en particular, sino que es un problema global. Obviamente, hemos charlado con los acreedores de que no se van a poder pagar esos vencimientos", dijo anteayer Kicillof.