La Asociación de Magistrados destacó los avances del Ministerio de Justicia en el nombramiento de jueces

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se llevó señales de respaldo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, donde fue recibido en una visita protocolar. Los anfitriones le reconocieron avances en la designación de nuevos magistrados.

Las vacantes llegan a más del 36% en el Poder Judicial y al 42% en el Ministerio Público y ponen en riesgo el servicio de Justicia.

El presidente Javier Milei no nombró todavía a ningún juez en dos años y medio de gobierno.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el viceministro Santiago Viola y el presidente de la Asociacion de Magistrados, Andrés Basso Prensa AM

Con la llegada de Mahiques al ministerio de Justicia se enviaron más de 113 pliegos desde el Poder Ejecutivo al Senado. Aún falta que la Cámara alta les de acuerdo para ser nombrados como nuevos magistrados.

Este viernes, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional recibió a Mahiques en una visita protocolar de bienvenida.

El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, el viceministro Santiago Viola y el presidente de la Asociacion de Magistrados, Andrés Basso Prensa AM

Mahiques conoce a todos los integrantes de la Comisión Directiva que lo recibió y que está integrada por las tres listas: la Bordó, la Celeste y Compromiso Judicial. Candidatos de las tres lista estaban entre los postulantes que Mahiques eligió para enviar al Senado y cubrir vacantes en la justicia nacional, civil, comercial y penal económico, entre otras.

La reunión fue distendida y la foto sonriente que inmortalizó la visita así lo refleja.

Con diplomacia y en medio de comentarios jocosos, se mencionó que después de tantas críticas al Gobierno cuando durante dos años no avanzó con las designaciones de jueces, ahora ameritaba un reconocimiento público.

El texto institucional del comunicado luego lo reflejó: “La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) ha venido reclamando desde hace años, de manera sostenida y permanente, la necesidad de avanzar en la cobertura de vacantes de magistrados en el Poder Judicial de la Nación y en los Ministerios Públicos, en tanto la persistencia y el agravamiento de esta problemática afectan directamente la adecuada prestación del servicio de justicia en nuestro país”.

“Como es de público conocimiento, recientemente el Poder Ejecutivo Nacional ha remitido al Senado de la Nación numerosos pliegos, dando una primera y contundente respuesta a esta necesidad. En ese marco, esta Asociación desea expresar su reconocimiento a las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación, toda vez que el mecanismo constitucional puesto en marcha permitirá avanzar progresivamente en la cobertura del significativo número de vacantes existentes en todos los fueros de la justicia nacional y federal, a lo largo y ancho del país”, dice la declaración que firman el presidente de la entidad, el juez Andrés Basso.

El texto señala que el miércoles pasado, integrantes de la mesa directiva de la asociación recibieron a Mahiques y a la viceministro Santiago Viola.

Basso estuvo acompañado por la vicepresidenta por el estamento de los jueces, María Elena López; el vicepresidente por el estamento del Ministerio Público Fiscal, Ricardo Sáenz; el vicepresidente por el estamento del Ministerio Público de la Defensa, Hernán Figueroa. Y estuvieron también por los funcionarios Maite Soprano; la secretaria general, María Carolina Ocampo; el prosecretario general, Ariel Ovelar; el tesorero Marcelo Gallo Tagle; la protesorera, Gabriela Iturbide; y la consejera, María Jimena Monsalve.

Aclararon en el documento que el encuentro se desarrolló en un marco de diálogo institucional, “durante el cual se abordaron distintas propuestas orientadas a fortalecer y mejorar el servicio de justicia para la ciudadanía”.

En la Asociación de Magistrados reconocen que, así como antes hubo críticas cada vez en tono de voz más alto por las vacantes, hoy correspondía el apoyo por activar los mecanismos para que se dé esa cobertura.

En las charlas el ministro les anticipó que se iban a enviar nuevos pliegos de jueces en los próximos días.