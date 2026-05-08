Máximo Kirchner fue operado en el Hospital Italiano de La Plata: qué dice el parte médico

El diputado nacional Máximo Kirchner fue operado este viernes por la mañana en el Hospital Italiano de La Plata. De acuerdo con el parte médico dado a conocer pasadas las 13, fue intervenido quirúrgicamente por un “cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral”.

Desde la institución comunicaron además que el referente de La Cámpora “se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución, quedando internado para controles y seguimiento”. El informe fue firmado por el director general de la institución, Roberto Martínez.

El parte oficial del Hospital Italiano de La Plata sobre Máximo Kirchner

El propio legislador había anunciado la intervención por la mañana mediante un posteo en la red social Instagram. “Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando”, informó en el comunicado.

Además, el dirigente afirmó que, pese a la intención de su madre de estar en el hospital durante la intervención, él se negó. “Quería contarles que Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga. ¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia”, contó.

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