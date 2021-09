La autocrítica electoral de Andrés Larroque: “Hubo un exceso de optimismo y clima exitista”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de Buenos Aires, Andrés “El Cuervo” Larroque, hizo una autocrítica por la caída electoral del Frente de Todos en las PASO e identificó como uno de los errores el “exceso de optimismo y clima exitista” que hubo dentro del oficialismo en la campaña.

“Así como en la previa de las PASO hubo un exceso de optimismo y clima exitista, ahora tenemos que ser prudentes y concentrarnos en trabajar” , dijo Larroque en declaraciones a radio El Destape.

Si bien consideró que “matemáticamente” es posible para el peronismo dar vuelta el resultado porque hubo ausentismo en circuitos electorales que le son favorables históricamente, el ministro bonaerense expuso expectativas más moderadas: “ Hay que ser respetuosos de la realidad y no caer en voluntarismos ni en optimismos desmesurados. Tenemos que poner el objetivo de mínima de mejorar la elección y tratar de recuperar la mayor cantidad de votos posible ”.

“Creo que encaramos la campaña con un tono triunfalista porque había un éxito claro previo a la elección, que es que no colapsó el sistema sanitario y no hubo una explosión traumática en términos sociales, lo que no significa que la situación no sea muy difícil para la mayoría de los bonaerenses. Quizás, por prestarle atención a las encuestas, que es un insumo de utilidad pero del que no hay que abusar, y ciertos climas que se crearon, se entendió que íbamos a una elección que iba a tener resultado positivo ”, evaluó Larroque.

“Atravesamos el proceso electoral en modo pandemia, con infinidad de restricciones que nos autoinfligimos y que, quizás, las otras fuerzas políticas no tomaron en cuenta. No hay que martillarse los dedos, como decía Néstor [Kirchner], pero nos obliga a reaccionar”, agregó el ministro de Kicillof.

Según el análisis de Larroque, el ausentismo tuvo que ver pero no explica la pérdida de votos del Frente de Todos. “Creo que hubo claramente una desmotivación. En las elecciones legislativas siempre hay menor asistencia y más si son PASO. Pero no nos podemos quedar con esa explicación. Claramente hay un fenómeno de caída del Frente de Todos en volumen electoral, como lo tuvo Juntos en menor medida. Habla de que nuestro electorado no eligió una opción antagónica, sino la dispersión del voto o el ausentismo”, sostuvo.

Larroque es secretario general de La Cámpora, la agrupación que lidera Máximo Kirchner y que inició la seguidilla de renuncias que jaquearon a Alberto Fernández la semana pasada, con la primera dimisión presentada, la del ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

Al referirse a los cambios en el gabinete nacional, el ministro bonaerense opinó que “tuvieron que ver con buscar compañeros con experiencia, probados en situaciones críticas”. Y puntualizó sobre la llegada de Juan Manzur en reemplazo de Santiago Cafiero, un funcionario sobre el que La Cámpora había posado sus críticas. “La Jefatura de Gabinete en manos de un gobernador tiene que ver con dar una respuesta más federal al perfil del gabinete”.

“ En el caso de la Provincia, me parece que se buscó ampliar e integrar. Si bien la coordinación era permanente con los intendentes, [se buscó] integrarlos más al gabinete . Se suma Cristina Álvarez Rodríguez, que es una compañera con muchísima experiencia en el territorio bonaerense”, opinó sobre los nuevos funcionarios de Kicillof que jurarán esta tarde en La Plata.

El ministro provincial hizo su autocrítica tras los anuncios de Kicillof de esta mañana. Entre ellos, estuvo el regreso de la presencialidad en los comedores escolares, que estaban cerrados por la pandemia y cuyo servicio se reemplazó por la entrega de bolsones con mercadería. La vuelta de los comedores escolares era un reclamo que habían reforzado en los últimos días los consejeros escolares de Juntos de toda la provincia y al que se habían sumado voces del propio oficialismo, como el senador bonaerense Francisco Durañona.