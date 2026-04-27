Los intendentes bonaerenses del PJ se movilizarán a Capital Humano para pedir fondos de comedores escolares

Dos semanas después del reclamo que escenificaron intendentes opositores frente al Ministerio de Economía, para pedir fondos para infraestructura, impulsados desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la protesta se repetirá este miércoles, con nuevos destinatarios y consignas, pero también motorizada desde la administración del gobernador Axel Kicillof. Los jefes comunales del peronismo bonaerense se congregarán frente al Ministerio de Capital Humano para pedirle a su titular, Sandra Pettovello, que eleve los aportes del gobierno nacional al Servicio Alimentario Escolar de la provincia.

La concentración de los intendentes frente al Ministerio de Capital Humano comenzará alrededor de las 11, y el punto de encuentro será la Federación Argentina de Municipios (FAM). Se presentará una nota con reclamos, como ya hicieron los intendentes el 14 de abril, cuando se movilizaron al Ministerio de Economía nacional, liderados por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, y con el apoyo de Kicillof, que los respaldó en una reunión posterior a la marcha realizada en la sede de la FAM. En esa oportunidad, solicitaron fondos de coparticipación, el restablecimiento de transferencias nacionales y compensaciones para el transporte público por el precio del gasoil.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, estará al frente del reclamo. En los últimos días, su cartera anunció una reformulación de los planes de ayuda alimentaria, que incluyó aumentos en algunos y dejó implícita la baja del aporte denominado MESA [Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria] bonaerense, una prestación de entrega de alimentos en escuelas que se había implementado durante la pandemia de coronavirus. Tras ese anuncio, la baja del programa MESA se oficializó y generó revuelo en un chat interno que integran intendentes del peronismo bonaerense.

Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense ricardo-pristupluk-11511

El martes pasado, Larroque reprochó a Pettovello por el aporte que realiza Nación para la asistencia alimentaria en las escuelas bonaerenses. “Hoy, Nación aporta apenas el 5,7% del total de la inversión en asistencia alimentaria y, en el caso del SAE [Servicio Alimentario Escolar], su participación cayó al 14,5%, muy lejos del 33% histórico. Además, mantiene una deuda desde 2024 con la Provincia que asciende a $220 mil millones”, aseveró en una conferencia de prensa en la que anunció que “la inversión mensual [en el SAR] pasará de $41.000 millones a $54.000 millones” y que se duplicará la asistencia alimentaria del gobierno bonaerense a los municipios por medio del programa llamado Módulo Alimentario Territorial (MATE). Según Larroque, son 2.500.000 los alumnos que comen en las escuelas bonaerenses.

La tensión entre el gobierno de Kicillof y el del presidente Javier Milei por la ayuda alimentaria escaló la semana pasada, con un cruce de notas entre los ministerios de Larroque y de Pettovello. El lunes pasado, Larroque presentó una nota para reclamarle el monto adeudado desde 2024 que plantea la administración provincial.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano Soledad Aznarez - LA NACION

La ministra de Capital Humano le respondió a Larroque con un comunicado de su cartera, en el que subrayó que el gobierno nacional “no tiene responsabilidad alguna en el desfinanciamiento que la Provincia de Buenos Aires ha decidido sobre sus propios programas provinciales MESA y SAE” y destacó que la administración nacional realiza un aporte que ronda el 20% del monto necesario para la atención a los comedores escolares de la provincia de Buenos Aires".

El mismo día de la protesta que pondrán en marcha de los intendentes contra la ministra de Capital Humano, otros aliados de Kicillof realizarán su propia manifestación. Se trata del movimiento social Barrios de Pie, que anunció que montará ollas populares en las inmediaciones del Congreso, mientras en la Cámara de Diputados se produzca el informe del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien estará acompañado por Milei.