"No estoy de acuerdo con los modos del kirchnaerismo", dijo Crédito: Presidencia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de julio de 2019 • 12:54

La bióloga del Conicet, que en mayo participó del programa"Quién quiere ser millonario" para mostrar la falta de financiamiento para las investigaciones científicas, firmó una carta para pedir la reelección del presidente Mauricio Macri.

Se trata de Marina Simian, de 47 años, que trabaja en la Universidad Nacional de San Martín y es investigadora del Instituto de Nanotecnología.

En mayo ganó 500 mil pesos en el show que conduce Santiago del Moro por Telefé y dijo que los iba a destinar al laboratorio donde trabaja, que investiga tratamientos contra el cáncer.

"No tengo ningún problema en reconocerlo. Me parece que la política científica de Macri es un desastre, pero la vida no tiene una sola dimensión. No estoy de acuerdo con los modos del kirchnerismo y nunca los votaría. Punto", explicó Simian en una entrevista con radio Con Vos.

La participación en el programa de Telefé 00:59

Video

"Ayer se firmó un decreto para la importación de insumos sin aranceles, un reclamo histórico de la comunidad científica y no lo había hecho nadie. Tampoco durante el kirchnerismo y eso que muchísimos científicos iban sistemáticamente al ministerio a pedirlo", dijo.

La científica aclaró: "Ser votante del macrismo no me quita los derechos de criticar lo que está mal".

"Creo que hay que hacer un cambio muy profundo, es muy dura la situación que estamos atravesando y trato de hacer algo. Capaz que ir a la televisión fue un poco descabellado, pero surtió efecto", cerró.