Marina Simian es bióloga, trabaja en la Universidad Nacional de San Martín y es investigadora del Instituto de Nanotecnología del Conicet. Ayer ganó 500 mil pesos en el programa ¿Quién quiere ser millonario?, los cuales va a destinar al laboratorio donde trabaja, que investiga tratamientos contra el cáncer.

Su actitud no solo emocionó a la audiencia del programa que conduce Santiago del Moro por Telefe, llegando a picos de 14 puntos de rating y superando a Marcelo Tinelli, sino que generó un debate en las redes sociales. "Mi grupo estudia los mecanismos que llevan a la progresión del cáncer y en base a eso diseñamos nuevas estrategias terapéuticas para tratarlo", contó la bióloga en diálogo con el programa radial De acá en más de María O`Donnell.

"Un día mis becarios me contaron del programa, porque yo no miro tele y no estaba al tanto, y entonces los miré y les dije: 'Si me anoto, ¿ustedes me acompañan? Yo voy y lo que ganemos lo ponemos para financiar el laboratorio", recordó la bióloga, madre de tres hijos y aficionada al running.

Y agregó: "Estamos complicados con el tema presupuestario. Trabajamos en biología celular y molecular; las investigaciones son caras porque se necesitan muchos reactivos que son importados y tenemos un subsidio que es 2016, que lo ganamos por concurso. El tema es que ese dinero nos lo dan a cuenta gotas, y no en los tiempos pactados, y además la devaluación es terrible porque todo lo que compramos es en dólares".

"Como directora soy responsable de que mis becarios puedan trabajar todos los días para lograr el doctorado. No podemos no tener los reactivos para que los chicos trabajen", contó la cintífica, que tiene cinco personas a cargo en el laboratorio.

Cuando le preguntaron cuánto podía cubrir con 500 mil pesos, ella dijo: "Vamos a salvar el año". "No sé cuánto nos van a quitar de impuestos, pero hace la diferencia. Para que nuestro laboratorio funcione bien necesitamos por lo menos 15 mil dólares al año, con eso pagamos los reactivos y las publicaciones científicas".

Además contó que gana 52 mil pesos por mes: "Ayer gané diez meses de trabajo".

Y sumó: "Cuando hice el casting, me miraban con cara de 'esta mujer está loca', pero hay que ponerse en nuestro lugar, ¿qué le decís a un estudiante que quiere perfeccionarse y no puede?".