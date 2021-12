Milagro Sala desmintió a Alberto Fernández: “Hace más de un año que no hablo con él”

Desde el comienzo de la gestión de Alberto Fernández, la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, pide por que se atienda su situación judicial como socia ideológica del Frente de Todos, ya que se considera una presa política. Ayer, el Presidente -que fue blanco reiterado de sus críticas- la nombró en el acto en el que recordó a las 12 personas secuestradas en la Iglesia de la Santa Cruz. “Sepan que hablo con Milagro y pienso permanentemente en lo que le pasa a Milagro”, aseguró Fernández, pero la referente social que se encuentra en prisión domiciliaria en Jujuy lo desmintió esta mañana y dijo que “hace más de un año que no hablo con él”.

Además, Sala sostuvo que también aumentó su presión sobre el Ejecutivo para que actúe a su favor e hipotetizó en cuanto a por qué Fernández la puede haber nombrado. “A lo mejor se habrá puesto nervioso porque hubo compañeros que le pedían la libertad”, deslizó.

En diálogo con Radio Futuröck, Sala ironizó: “Lo escuché [a Fernández]. Dice que habla seguido conmigo pero la única vez que mandé un mensaje, no a él sino a otros que están al lado de él, fue diciéndole que por favor no lo saquen a Dylan [por el perro del mandatario] cuando cambiaba los ministros. Pero hablar con él continuamente, como dijo que habla seguido conmigo, no. No habla seguido conmigo”.

En ese sentido, la líder de la Tupac Amaru expresó que personas cercanas a Fernández le cuentan que el primer mandatario pregunta por su marido o por su hijo. “Pero de mi situación de detención no se habla”, reparó y acotó: “Hace más de un año, hace bastante tiempo que no hablo con él. Yo soy muy amiga de algunos de los que lo están rodeando, estuvimos en los congresos de la Juventud Peronista, del peronismo. Con otros nos conocemos desde cuando Néstor [Kirchner] era presidente, pero directamente hablar todos los días o una vez a la semana con Alberto, no”.

Ayer, el Presidente prometió que estaría “siempre trabajando al lado de los que están injustamente presos”, pero marcó una distancia: “Quiero decirles también que el sistema institucional argentino no pone en mis manos la suerte de todos ellos, pero eso no me quita a mí la responsabilidad de seguir reclamando”.

Al respecto, Sala se mostró en las antípodas de Fernández. “Es algo contradictorio lo que le está pasando al Presidente. Él dice que no lo puede resolver y que lo tiene que resolver el gobierno de la provincia, pero a mí me metió la política presa y es la política la que me tiene que resolver la situación”.

“Morales va a Buenos Aires y se hace el gatito manso, pero en Jujuy se convierte en el gran tigre maldito”

Convencida de que se encuentra en prisión por voluntad del gobernador Gerardo Morales, Sala también cuestionó a la Casa Rosada por el vínculo fluido con el mandatario radical. “Siempre denunciamos el acercamiento, que le dan plata sin control”, dijo la militante, que indicó: “No hay nadie que venga a defender nuestra provincia. Que alguien de la Nación venga a ver en Jujuy qué es lo que pasa. Morales por ahí va a Buenos Aires y se hace el buenito, se hace el gatito manso, y en Jujuy se convierte en el gran tigre maldito”.

Asimismo, comentó que la Justicia jujeña está “cooptada por amigos de Morales y afiliados de la Unión Cívica Radical (UCR)” y se metió en la interna de ese partido: “Morales está preocupado viajando para ver si la presidencia de la UCR se queda con él. Los argentinos fueron testigos de lo que pasó en estos días con la UCR, fueron testigos de lo que pasó en La Rioja, testigos de lo que pasó con [el senador Martín] Lousteau al que le tiró un vaso de agua, eso es Morales, en Jujuy se vive eso”.

Bajo esos argumentos, indicó: “Reiteramos el pedido de una reforma judicial y por qué no se vienen a enterar de lo que pasa en nuestra provincia, que es de terror. Nadie puede quejarse, ni decirle nada a Morales, porque te aplican el Código Contravencional”.