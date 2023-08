escuchar

Los jueces de la Cámara de Casación Penal le notificaron a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura que al cumplir ayer 75 años y no tener un nuevo acuerdo del Senado, la jueza Ana María Figueroa “podría haber cesado” en sus funciones, y sugirieron que se debe cubrir su vacante.

Las dos notas enviadas al juez Horacio Rosatti, que cumple las funciones de presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, fueron firmadas por el juez Mariano Borinsky, a cargo de la presidencia de la Cámara de Casación, y por los presidentes de cada una de las Salas de la Cámara: Diego Barroetaveña (de la Sala I y que también es consejero de la Magistratura), Daniel Petrone (que subroga en la Sala III), Gustavo Hornos (por la Sala IV) y Guillermo Yacobucci (por la Sala II).

En el texto, los jueces adjuntan el acta de la reunión del martes pasado donde Figueroa les dijo a sus colegas que se iba a quedar en su cargo mas allá de los 75 años porque interpretaba que una reglamentación de 2017 del Consejo de la Magistratura, ya caduca, la habilitaba “provisoriamente” para esperar el acuerdo del Senado. Y les dijo que no iba a firmar sentencias ni resoluciones, por lo que dejaba la presidencia de la Cámara.

Las notas enviadas hoy recuerdan esa situación y agregan que todo eso está motivado en que “la Dra. Ana María Figueroa cumplió los 75 años de edad el pasado 9 de agosto, y como es de público conocimiento no se ha completado al día de la fecha el trámite parlamentario para un nuevo nombramiento”.

“Atento a que de acuerdo a lo previsto en el art. 99 inc. 4° tercer párrafo de la CN y en Fallos: 340:257, caratulado “Schiffrin Leopoldo Héctor c/ Poder Ejecutivo Nacional” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, l a situación podría devenir en el cese de sus funciones , se remiten las copias a sus efectos.

En términos jurídicos, le dicen al Consejo y a la Corte que Figueroa podría no ser más jueza y que son ellos los que deben decidir si llaman a concurso para cubrir su vacante, si juntan esta vacante con otras de un concurso en trámite, si directamente pasan el asunto a la Anses para jubilarla, o si por el contrario entienden que puede seguir en esta situación.

La jueza Figueroa no participó de la reunión de Superintendencia donde sus colegas firmaron esta nota, pero previamente mantuvo un largo encuentro con su colega Borinsky .

La discusión sobre la continuidad de la jueza Figueroa es política y jurídica. Política, porque la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal ha dado señales de afinidad con el kirchnerismo, al haber votado en distintas causas en defensa de funcionarios y exfuncionarios de ese espacio condenados o procesados por la Justicia.

Figueroa denunció en distintos momentos la existencia del lawfare y de una “persecución” por parte de la llamada “mesa judicial” atribuida al Gobierno de Mauricio Macri. Se pronunció, además, en contra de la ley del arrepentido en el caso de los cuadernos de las coimas.

En las últimas horas, antes de resignar la firma, Figueroa siguió decidiendo en sentencias en favor del kirchnerismo. Ya lo hizo al quedar en solitaria minoría en un fallo donde propuso el martes confirmar la absolución del general César Milani por enriquecimiento y ayer lo hizo al quedar en minoría cuando votó por revocar la condena y absolver a Guillermo Moreno.

Figueroa es la jueza que debe votar en el caso Hotesur y Los Sauces para determinar si se reabre la causa contra Cristina Kirchner y sus hijos por lavado de dinero o si por el contrario todo queda como está con ellos sobreseídos, sin ir a juicio. Figueroa votaría por confiar el sobreseimiento. Pero ahora que dejó de firmar sentencias, la causa quedo a decisión de sus colegas Barroetaveña y Petrone.

La mayoría de los jueces de la Casación disienten con la interpretación que hace Figueroa para seguir en el cargo, pero entienden que no tienen facultades para quitarle su condición de jueza a una colega.

Implicancia política

La eventual salida de la jueza Figueroa de la Cámara de Casación, si es que no se obtiene acuerdo del Senado por cinco años más, tiene una implicancia política y no por las causas en que interviene (ya que no firma más) sino por lo que está por venir. Esto es así porque hoy hay dos vacantes en la Cámara de Casación (la de los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi) que deben ser cubiertas por un concurso en trámite. El nombre de los jueces o juezas que cubran esas vacantes lo va a determinar el próximo presidente electo, con acuerdo del Senado, de la terna que le envíe el Consejo de la Magistratura.

Si Figuera se va ahora, su vacante se sumaría a la que debería completar el próximo presidente. No es poco tener el poder para designar a tres jueces que ocuparán su cargo de manera vitalicia en un tribunal de cuatro salas con tres jueces cada una . Si Figueroa se queda con acuerdo del Senado, su cargo queda blindado por cinco años más. Con el agravante de que hay una cuarta vacante transitoria en la Casación pues el juez Juan Carlos Gemignani comienza una larga licencia académica de un año en España.