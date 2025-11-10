La Cámara de Casación ratificó que el juicio por el hundimiento del ARA San Juan se hará en Santa Cruz

La Cámara Federal de Casación ratificó que el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que provocó la muerte de 44 marinos, se realizará en Santa Cruz.

El máximo tribunal penal rechazó por inadmisible un recurso extraordinario para que el juicio pasara a Mar del Plata, presentado por Luis Alberto Tagliapietra, padre de uno de los marinos fallecidos y representante, además, de otras víctimas.

La decisión fue de los jueces de la Sala IV Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. El Tribunal Federal de Santa Cruz ya fijó fecha para iniciar el debate en marzo 2026.

“Es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las resoluciones que deciden sobre cuestiones de competencia cuando, como en el caso, no media denegatoria del fuero federal no son susceptibles de ser impugnadas por la vía del recurso extraordinario federal”, dijeron los camaristas.

Señalaron además que “es requisito para acceder a la competencia extraordinaria intentada que el recurrente demuestre que la resolución que impugna sea contraria a los derechos federales invocados como fundamento de la pretensión”, cuestión que -sostuvieron- no se verifica en el caso.

En la causa se encuentran elevados a juicio el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien en el momento de la tragedia era comandante de Adiestramiento y Alistamiento, máximo cargo operativo en la Armada; el capitán de navío Claudio Villamide, quien conducía la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa.

Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, submarinista del ARA San Juan Télam

Están procesados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

La etapa de instrucción se realizó en el juzgado federal de Caleta Olivia, en Santa Cruz, que era el tribunal que tenía competencia sobre el lugar donde el buque hizo contacto por última vez.

La jueza Marta Yáñez elevó la causa a juicio y quedó radicado en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, el único existente en la provincia.

La jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez, que tuvo a su cargo la investigación del hundimiento del ARA San Juan MAXI JONAS - Archivo / télam

El jueves 4 de diciembre de 2025, a las 9, se realizará una audiencia preliminar en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, ya que el Aeropuerto de Río Gallegos se encuentra temporalmente cerrado.

El tribunal fijó el cronograma para la realización del juicio oral y público y prevé que se extienda por cuatro meses (desde el 3 de marzo hasta el 8 de julio de 2026) con audiencias fijadas de lunes a jueves.