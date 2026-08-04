La Cámara Federal confirmó la prisión domiciliaria de Elías Piccirillo y rechazó su mudanza a Capital

La Cámara Federal rechazó hoy el pedido de la defensa de Elías Piccirillo para revocar su prisión domiciliaria en la causa por el falso operativo policial que terminó con la detención de Francisco Hauque. Además, el tribunal denegó el cambio de domicilio, tal como venían reclamando los abogados del empresario.

Durante la feria judicial, el tribunal había realizado una audiencia en la que escucharon los argumentos de la defensa y del propio Piccirillo, que pidió un permiso para estar presente. En ese caso, los abogados Alejandro Montiel y Fernando Diez pidieron el cese de la prisión preventiva y, ante un eventual rechazo, una autorización que se siga cumpliendo en un departamento de Núñez, donde vive su actual pareja.

Los abogados también habían planteado ante los camaristas que Piccirillo se había mostrado siempre predispuesto a colaborar con la Justicia y que la idea de una posible fuga de su defendido era el resultado de una “interpretación mediática” de un video, en referencia a las imágenes que lo muestran trotando por el country durante los allanamientos.

Los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico rechazaron ambos pedidos de la defensa. En un fallo de diez carillas, al que tuvo acceso LA NACION, los jueces destacaron que Piccirillo tiene otras causas en curso y que Hauque denunció amenazas antes de la feria judicial. “Si bien Hauque no dijo en su denuncia que Piccirillo lo llamó o le mandó algún mensaje intimidante, en virtud de los antecedentes del caso se torna necesario descartar que allí consten elementos que abonen el temor fundado de represalias a través de terceras personas o de incidir sobre testigos que puedan declarar durante el sumario o en el juicio”, sostuvo Farah en su voto.

Sobre el cambio de domicilio, Boico argumentó que no hay una justificación legal para una mudanza a la Ciudad de Buenos Aires. “No hubo ocasión de corroborar en el tribunal de grado los extremos alegados en sustento del cambio; tampoco se averiguó la aptitud de la nueva vivienda en la que se pretende cumplir la restricción en debate, ni se dio al Ministerio Público Fiscal oportunidad de pronunciarse sobre este último punto”, dice el fallo.

La defensa de Piccirillo había planteado que el actual domicilio donde cumple la domiciliaria, un departamento en la localidad de Banfield, es “notoriamente exiguo e incómodo” y que el nuevo domicilio “facilitaría el vínculo con su hija y el cuidado de su salud”.

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