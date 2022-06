La Cámpora aprovechó un anuncio de Arcor sobre Angola para elogiar a Cristina Kirchner y atacar a los medios

Con tono irónico y reivindicativo, la agrupación La Cámpora celebró la noticia de que la alimenticia Arcor inaugurará una planta en Angola, tal como comentó Luis Pagani, CEO de la compañía, en la cumbre de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Ligó la noticia a la misión comercial que en 2012 encabezó Cristina Kirchner junto con su entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

“En aquel mayo de 2012, los grandes medios porteños se burlaron de la comitiva que acompañaba a la presidenta, banalizaban los productos argentinos expuestos en la Feria de Luanda y escribían sobre ‘la coreografía’ de la mandataria junto a mujeres angoleñas. Mientras tanto, Cristina afirmaba que no era casual su decisión de visitar este país del África subsahariana”, afirmó la agrupación que lidera Máximo Kirchner en un extenso comunicado.

Luis Pagani, durante la cumbre de AEA, donde anunció la inauguración de su planta en Luanda, Angola Ricardo Pristupluk

Y continuó: “Allí estaba la ‘estrafalaria, africana subsahariana’ poniendo las cosas en su lugar. ‘Tenemos una oportunidad de demostrarle al mundo que es posible otro modelo de acumulación que no sea el de la renta financiera, el del dinero por sí mismo. El dinero sólo se reproduce cuando atraviesa el mercado de producción de bienes y servicios, el dinero solo adentro de los bancos no se reproduce, tiene que salir de adentro del banco e ir a la industria, a la agricultura, a la ganadería, a los servicios para ahí reproducirse. Por eso creo que esta misión política, comercial, ideológica, que está aquí, hoy, encabezada por esta Presidenta, en Angola no es casual’”.

Pagani confirmó hoy la noticia ya anunciada de que este jueves Arcor abrirá su primera fábrica fuera de América Latina: está en el polo industrial de Viana, a unos 20 kilómetros de la capital angoleña, Luanda. Harán chocolates y galletitas, según está previsto.

Más allá de celebrar la noticia, el comunicado camporista describe así la intervención del CEO de la compañía: “Hoy un incómodo Luis Pagani afirmó desde el panel que compartió con Héctor Magneto (Grupo Clarín) y Alberto Hojman (BGH) por los 20 años de AEA, que ‘el propósito del evento era salir un poquito por arriba de la coyuntura actual’”. Los dirigentes no se privaron de recordar que en la misma convocatoria empresarial el presidente de La Anónima “se reiría a carcajadas afirmando que remarca precios todos los días”. Cristina Kirchner había criticado horas antes en un tuit la intervención del supermercadista.

SINCERAMENTE…

Recién, en la Jornada por los 20 años de Asociación Empresaria Argentina (AEA), el dueño de una de las cadenas de supermercados más grande del país te cuenta lo que hacen todos los días. pic.twitter.com/xso04f6ZH2 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 7, 2022

Citan otra frase de Pagani, para dar pie al elogio a su jefa política: “Quiero destacar al continente africano que demográficamente es el que más va a crecer, con grandes posibilidades de consumo. Es nuestro primer paso fuera del continente americano y creo que nos va a posicionar para África subsahariana con ventajas”. Cierran entonces con otra alusión a una muletilla bien cristinista: “¿Hola qué tal? 10 años después de aquel viaje, parece ser que la mirada de ‘la estrafalaria, africana subsahariana’ no estaba tan errada”.

Moreno, durante la misión comercial a Angola, con globitos de "Clarín miente" Telam

La misión a Angola fue muy comentada en su momento por la energía que puso el gobierno en el evento, al que invitó a más de 200 empresarios, convocados por Moreno. “¡A vender!”, los arengaba el secretario durante el vuelo, que iba lleno de globitos con la inscripción “Clarín miente”. Al avión en que llegó con toda la comitiva le llamaron irónicamente “el arca de Moreno”. Cristina Kirchner llegó poco después y tuvo encuentros políticos con el entonces presidente José Eduardo Dos Santos, que gobernaba el país productor de petróleo desde su independencia en 1975 (dejaría el cargo en 2017).

Cristina Kirchner, a su llegada a Angola Telam

“El mundo, en el que los antiguos colonizadores y hoy modernos países desarrollados nos decían que era el modelo a seguir, se ha derrumbado estrepitosamente. La rentabilidad financiera como único objetivo, disociada de la producción, del agregado de valor a bienes y servicios, de la generación de empleo, ha producido este verdadero crack financiero que se desploma sobre nosotros”, es una de las frases que dijo Cristina durante su estancia en África, y que La Cámpora recordó en su comunicado.

Los resultados de aquella misión fueron módicos en términos de aumento del comercio bilateral con Angola. Se dieron, en cambio, situaciones llamativas como el escándalo de la empresa entrerriana que iba a exportar 18 cosechadoras al país africano -según anunció Cristina Kirchner en la Casa Rosada- y finalmente solo logró vender una que nunca funcionó. El caso derivó en una investigación judicial por fraude contra los ministros provinciales de la gestión Sergio Urribarri que aprobaron créditos para la compañía.

El comunicado completo de La Cámpora

En la reunión por los 20 años de AEA, Luis Pagani anunció la inauguración de una planta en Angola, 10 años después de que los grandes medios se burlaran de la comitiva que acompañaba a @CFKArgentina, banalizando la misión comercial. https://t.co/qPRgebLetn — La Cámpora (@la_campora) June 7, 2022

“Luis Pagani anunció hoy en la reunión por los 20 años de AEA, la inauguración de una planta en Angola, diez años después de la misión comercial encabezada por Cristina Fernández de Kirchner al país africano, cuando planteó que ese viaje podía ‘ser una excelente plataforma para que nuestros empresarios internacionalicen y se asocien con sus pares angoleños para desarrollar plataformas de producción’.

“El titular de Arcor confirmó en el panel del que participó, la inauguración de la primera planta de ‘chocolates, galletitas y caramelos’, y consideró que permitirá posicionar a la empresa en un continente que crece en términos demográficos y se convierte en un mercado interesante para la Argentina. Una década después de que la ex presidenta destacara el potencial argentino y promoviera alianzas estratégicas ‘a partir de ser uno de los principales productores de alimentos del mundo, no solamente en carácter primario sino con gran valor agregado’.

“En aquel mayo de 2012, los grandes medios porteños se burlaron de la comitiva que acompañaba a la presidenta, banalizaban los productos argentinos expuestos en la Feria de Luanda y escribían sobre ‘la coreografía’ de la mandataria junto a mujeres angoleñas. Mientras tanto, Cristina afirmaba que no era casual su decisión de visitar este país del África subsahariana. Había allí, como siempre, una mirada en prospectiva, que la entonces presidenta ponía en palabras de la siguiente manera: ‘El mundo, en el que los antiguos colonizadores y hoy modernos países desarrollados nos decían que era el modelo a seguir, se ha derrumbado estrepitosamente. La rentabilidad financiera como único objetivo, disociada de la producción, del agregado de valor a bienes y servicios, de la generación de empleo, ha producido este verdadero crack financiero que se desploma sobre nosotros’.

“Y agregaba: ‘Yo decía el otro día en mi país, en el que tantas veces nos criticaron desde el año 2003 a la fecha diciendo que nos caíamos del mundo, nunca nos caímos del mundo, en realidad finalmente el mundo ha terminado cayéndose sobre todos nosotros, y cuando digo nosotros hablo de los países sur-sur y de las economías en reconstrucción o emergentes’.

“Allí estaba la ‘estrafalaria, africana subsahariana’ poniendo las cosas en su lugar: ‘Tenemos una oportunidad de demostrarle al mundo que es posible otro modelo de acumulación que no sea el de la renta financiera, el del dinero por sí mismo. El dinero sólo se reproduce cuando atraviesa el mercado de producción de bienes y servicios, el dinero solo adentro de los bancos no se reproduce, tiene que salir de adentro del banco e ir a la industria, a la agricultura, a la ganadería, a los servicios para ahí reproducirse. Por eso creo que esta misión política, comercial, ideológica, que está aquí, hoy, encabezada por esta Presidenta, en Angola no es casual’.

“En prospectiva aquel viaje no fue ni casual, ni aquellas palabras desacertadas. Entre quienes integraron la comitiva estaban representantes de ARCOR, la empresa que lidera Luis Pagani. Se trata de una de las multinacionales más importantes a nivel regional y un ejemplo de éxito y expansión internacional. El Grupo Arcor es el primer productor mundial de caramelos y el principal exportador de golosinas de Argentina, Brasil, Chile y Perú. A través de Bagley Latinoamérica S.A., además es el mayor productor de galletitas de América del Sur. Líder en Latinoamérica se encuentra entre las 20 compañías globales más grandes de la industria.

“Hoy, un incómodo Luis Pagani afirmó desde el panel que compartió con Héctor Magneto (Grupo Clarín) y Alberto Hojman (BGH) por los 20 años de AEA, que ‘el propósito del evento era salir un poquito por arriba de la coyuntura actual, en el caso personal mi exposición era en el campo de la agroalimentación: lo que se ha hecho, lo que tenemos que mejorar y las oportunidades que tenemos… Yo un poco soy vendedor y quería dar un aliciente. Argentina tiene oportunidades, en este caso en el campo de la alimentación’.

“‘Quiero destacar al continente africano que demográficamente es el que más va a crecer, con grandes posibilidades de consumo. En este caso, en esta semana, estamos anunciando como ARCOR la inauguración de una planta industrial de chocolates galletitas y caramelos en Angola. Es nuestro primer paso fuera del continente americano y creo que nos va a posicionar para África subsahariana con ventajas’, cerró el empresario ante sus pares, en el mismo escenario donde un rato más tarde Federico Braun de La Anónima se reiría a carcajadas afirmando que ‘remarca precios todos los días’.

“¿Hola qué tal? 10 años después de aquel viaje, parece ser que la mirada de ‘la estrafalaria, africana subsahariana’ no estaba tan errada”.