Quiénes pueden votar en las Elecciones 2023

Los ciudadanos argentinos habilitados para votar en las PASO, del 13 de agosto, y en las elecciones generales, el 22 de octubre, son los que forman parte del padrón definitivo de electores.

La inquietud sobre si un ciudadano puede votar en las elecciones 2023 se responde con la consulta del padrón, que estará disponible el viernes 14 de julio, según consta en el cronograma electoral del sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral. Este documento permitirá conocer los datos exactos de la mesa y lugar de votación que le corresponde a cada elector.

La CNE (Cámara Nacional Electoral) informó, además, que en las próximas elecciones estarán habilitados para votar los adolescentes que, una vez cumplidos los 14 años hayan realizado la renovación de su DNI, y cuenten con 16 y 17 años al momento de los comicios.

De acuerdo a la información oficial, el padrón de nuevos electores estará integrado por más de 850.000 jóvenes que tendrán 16 y 17 años en las PASO y que, por lo tanto, estarán incorporados en el Registro Nacional de Electores y en el padrón electoral definitivo.

Cómo consultar el padrón electoral 2023

Una vez que esté vigente la consulta del Padrón 2023, el Registro Nacional de Electores exhibirá los detalles tanto para las elecciones nacionales, como para las provinciales.

Habitualmente, este servicio ciudadano sirve para todos los electores de la Argentina, ya que ingresando el número de DNI, el género y el código de validación, se obtienen el nombre y dirección del establecimiento donde se debe ir a votar, y el número de mesa y de orden asignados.

El padrón definitivo se publicará el 14 de julio

Qué pasa si no estoy en el padrón

Si el nombre de una persona no aparece en el padrón, el día de las elecciones no podrá ejercer su deber cívico y no se le permitirá el ingreso al cuarto oscuro, incluso en el hipotético caso de que cuente con las condiciones para emitir el sufragio. Esto se debe a que el listado de la Justicia Nacional Electoral es el documento habilitante para todos los electores argentinos.

Elecciones 2023: ¿Qué pasa si no votás?

Desde qué edad un ciudadano queda eximido de votar

Aunque la legislación nacional no prevé una edad a partir de la cual ya no se puede votar, sí contempla que los mayores de 70 años quedan exceptuados de emitir el sufragio. Es decir que, si deciden no acudir a los colegios electorales, no se aplican las penalidades económicas e inhibitorias que sí tienen quienes no cumplan con esta obligación cívica.

Qué documentos sirven para votar en las elecciones 2023

El Ministerio del Interior enumeró los tipos de documentos, expedidos por el Estado nacional a lo largo de los años, que son válidos para emitir el sufragio, tanto en las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias) del 12 de agosto, como en las generales del 22 de octubre.

A continuación, uno por uno, los documentos habilitados para votar:

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

DNI tarjeta

