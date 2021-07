La carta militante de Luana Volnovich: “Alberto asumió y cumplió”

En un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández, la titular del PAMI, Luana Volnovich , anunció hoy que la institución a su cargo “ya no tiene déficit, no debe ni un solo peso y sus cuentas están equilibradas”. En lugar de dar un discurso convencional, la funcionaria kirchnerista leyó una carta “de quienes somos parte del PAMI”. “Si me permiten, hoy quiero ser la voz de los trabajadores de un esfuerzo colectivo, de la militancia”, dijo, al comienzo de su alocución.

“Los compañeros y compañeras del PAMI escribimos esta carta hoy, un día muy especial”, dijo, y sostuvo que “las cuentas están equilibradas”, luego de haber recibido una administración con un “déficit de 8 mil millones de pesos y 19 mil millones de pesos de deuda por medicamentos oncológicos”.

“La situación era dramática; no teníamos ni para comprar una gasa y había hospitales sin agua caliente y, otros, sin inaugurar”, sostuvo Volnovich, al participar junto al Presidente de un acto político en Lomas de Zamora, donde el Gobierno anunció que dará un bono de $5000 en agosto próximo a los jubilados que cobren hasta $46.130.

Volnovich tomó la palabra para leer una carta -según dijo- escrita por los trabajadores del PAMI para los beneficiarios del instituto, en la que vanaglorió a Fernández. “Alberto, te pusiste del lado de los débiles”, sostuvo, y agregó: “Entonces los jubilados y jubiladas se pusieron más fuertes”.

Al oír las palabras de la titular del PAMI, el Presidente asentía con su cabeza. La funcionaria kirchnerista hizo un repaso de las promesas de Alberto Fernández a modo de cuento. “Alberto [Fernández] no era un político en campaña, Alberto no prometía: anunciaba”, dijo, y agregó: “Alberto [Fernández] asumió y cumplió”.

“Nos habían desorganizado la vida; nuestras vidas las manejaba el tarifazo; no estaba la pandemia, pero estaba Macri”, expresó Volnovich, tras enumerar críticas a la gestión anterior.

Hacia el final de sus palabras, Volnovich destacó que todavía “falta mucho” por mejorar en la prestadora, pero insistió que ahora, en el gobierno de Fernández, “hay 3 millones y medio de personas que tienen sus medicamentos gratis” y eso implica un “ahorro de unos 4200 pesos por mes, es deci,r el 18% de una jubilación promedio”

“Entre los bancos y los jubilados, me quedo con los jubilados”, lanzó la titular del PAMI.

LA NACION