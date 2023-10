escuchar

El celular del diputado de Pro Gerardo Milman finalmente podrá ser analizado por la Justicia en la causa en la que se investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Esto es así porque la Cámara de Casación rechazó un recurso del legislador y dio vía libre para que sigan adelante esos peritajes que habían sido pedidos tanto por el fiscal Carlos Rívolo como por los abogados de la expresidenta.

Los jueces de la Sala II de la Casación Alejandro Slokar y Angela Ledesma rechazaron el recurso de Milman al entender que no lograba revertir las razones por las cuales se había concedido la medida.

La jueza María Eugenia Capuchetti, que investiga el atentado, dijo que era innecesario secuestrar el celular, el fiscal Rívolo apeló y la Sala I de la Cámara Federal le dio la razón y revocó la decisión de la magistrada.

Contra ese fallo, Milman planteó un recurso de casación, que fue concedido. Ahora, los jueces de la Casación dijeron que ese recurso era inadmisible porque la defensa solo expresa sus opiniones contrarias a lo decidido “todo lo cual no alcanza para desvirtuar el razonamiento que sobre el particular realizó” la Cámara Federal, “cuyos fundamentos no logra rebatir”.

“No se ha argumentado adecuadamente la existencia de una cuestión federal que habilite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio”, señalaron, y declararon inadmisible el recurso.

La Cámara dispuso que se podían analizar mensajes, comunicaciones y evaluar si hay borrados, entre julio del año pasado y el 10 de mayo de este año. A raíz de esa decisión, Capuchetti envió una nota a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, para que se tramite, de acuerdo a la ley de fueros, una autorización para incautar y analizar el teléfono del Milman, quien secretario de Seguridad de Bullrich. El abogado del diputado, Manuel Barros, llevó el aparato al juzgado para que quede a resguardo hasta que haya una decisión firme sobre el tema y mostrar “colaboración” con la justicia. Esta sentencia de ahora deja firme el asunto y se podrá analizar el celular.

Cristina Kirhenr reclama además la entrega de otros celulares por parte de Milman, que dice que no fueron aportados a la Justicia. La vicepresidenta insiste en la pista Milman sobre el atentado, a pesar de que no hay indicios que la sustenten. Incluso el supuesto testigo que denunció que escuchó a Milman referirse al atentado antes de que suceda, está siendo investigado por falso testimonio.

Hace dos semanas, Brenda Uliarte, acusada del intento de homicidio de la vicepresidenta, presentó un escrito con el que cambió su estrategia defensiva. Dijo, por primera vez, que “había gente contactada al gobierno anti k que pagaba” para que ella y su novio, Fernando Sabag Montiel, fueran a las marchas y actos. Sostuvo que él tenía relación con Revolución Federal y sugirió que también con Milman, que era mano derecha de Patricia Bullrich.