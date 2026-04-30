Llegó el jefe del Comando Sur y se fortalece la alianza militar entre la Argentina y Estados Unidos

Los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei dieron un paso más para afianzar la alianza estratégica en materia militar con la visita del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, contraalmirante Mark A. Schafer, y la llegada de dos buques militares de relieve para participar de ejercicios militares en aguas de la Zona Económica Exclusiva de la Argentina.

En fuentes gubernamentales se aseguraba en las últimas horas que el propio Milei hará este jueves una visita al portaaviones norteamericano USS Nimitz, que junto con el destructor USS Gridley participa de la operación conjunta Passex, que las fuerzas militares de ambos países llevan adelante desde el martes en la zona austral.

Las operaciones se desarrollan como ejercicios de oportunidad, para aprovechar el tránsito de los buques de guerra por aguas jurisdiccionales. En este caso las prácticas entre las flotas de ambos países se extienden hasta este jueves.

El portaaviones USS Nimitz Mass Communication Specialist 3rMC3 John Philip Wagner Jr - Navy Visual News Service (NVNS)

A estos ejercicios combinados se suma la operación Daga Atlántica, que las Fuerzas Especiales de Estados Unidos realizan con sus pares argentinos en tres unidades: la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada de la Fuerza Aérea, en la localidad bonaerense de Moreno.

Con vistas al afianzamiento de la relación militar entre las Fuerzas Armadas y el Comando Sur, el contraalmirante Schafer se trasladó a la unidad aeronáutica de Moreno, donde fue recibido por jefes militares argentinos.

“Nuestros países son más fuertes cuando trabajamos juntos. La visita del contraalmirante Shafer reafirma el valor de la relación entre nuestras fuerzas de operaciones especiales y continúa fortaleciendo la cooperación en defensa entre Estados Unidos y la Argentina. Una Argentina más fuerte hace a toda la región más segura”, expresó en el embajador norteamericano, Peter Lamelas, en las redes sociales.

Operaciones conjuntas

Las maniobras forman parte de la etapa final del despliegue internacional Southern Seas 2026, una campaña de navegación y adiestramiento iniciada en el hemisferio norte, durante la cual el portaaviones USS Nimitz recorrió distintos escenarios del continente americano, integrando ejercicios combinados con diversas Armadas de la región, incluida la Armada Argentina.

“A medida que el grupo de combate aeronaval estadounidense avanzó hacia el Atlántico Sur y se aproximó al litoral marítimo argentino, comenzó el trabajo conjunto en aguas jurisdiccionales nacionales, mediante la ejecución del ejercicio Passex 2026”, explicaron en el Ministerio de Defensa.

El destructor USS Gridley, buque de guerra de la Armada estadounidense Matias Delacroix - AP

Mientras tanto, unidades de la Flota de Mar zarparon de la Base Naval de Puerto Belgrano para integrarse al despliegue. El destructor ARA La Argentina y la corbeta ARA Rosales establecieron contacto operativo con el USS Nimitz y el destructor USS Gridley, conformando “una fuerza de tarea combinada orientada al adiestramiento conjunto”.

También participaron helicópteros Sea King desde la cubierta del portaaviones e intervinieron en maniobras aéreas conjuntas con aeronaves F-18 de la US Navy, lo que permitió a la Aviación Naval “adiestrarse en procedimientos de vuelo embarcado en unidades de gran porte y en entornos operativos de alta complejidad”, según la explicación oficial.

En ese intercambio, las unidades navales y aeronavales desarrollaron un programa intensivo, con maniobras de comunicaciones, evoluciones tácticas, formaciones de navegación, ejercicios de defensa aérea y operaciones aéreas conjuntas.

Durante su visita, el jefe del Comando Sur se reunió con el comandante Conjunto de Operaciones Especiales, coronel Eduardo César Verón Rodríguez, y participó de las actividades iniciales del ejercicio Daga Atlántica, como parte de la fase de entrenamiento táctico entre operadores especiales de Estados Unidos y efectivos de la Armada.

Autorización de Milei

Las tropas y unidades norteamericanas llegaron al país luego de que el presidente Milei autorizara por decreto el ingreso del personal y medios militares de Estados Unidos al país. Se trata de una atribución que la Constitución nacional le confiere al Congreso, pero el Poder Ejecutivo argumentó que envió oportunamente el proyecto a la Cámara de Diputados, pero la iniciativa no tuvo tratamiento legislativo.

Entre los fundamentos del decreto se señala que “la experiencia acumulada por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos en operaciones combinadas en contextos de combate constituye un recurso invaluable para potenciar las capacidades de las Fuerzas Armadas de la República Argentina”.

El ejercicio Passex presenta como antecedente la participación del portaaviones USS George Washington, de la Armada de los Estados Unidos, en la edición de 2024. En este programa, por las Fuerzas Armadas argentinas participan unos 350 efectivos del destructor ARA La Argentina y la corbeta ARA Rosales. Las Fuerzas Armadas norteamericanas desplegarán el destructor ARA Gridley y el portaaviones USS Nimitz. El costo de los ejercicios se estima en $ 466,7 millones.