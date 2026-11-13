La CGT y los movimientos sociales pronostican un aumento de la conflictividad social

Cristian Jerónimo, uno de los tres secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), anticipó este viernes que “se va a profundizar la conflictividad” social en 2027, año electoral.

“En la medida en que no se recepcionen y no sean escuchados los pedidos, ya no solamente del mundo del trabajo, sino de la ciudadanía en su conjunto, seguramente se va a profundizar la conflictividad y va a escalar la conflictividad en Argentina”, planteó el gremialista en Radio La Red, ante una consulta sobre el movimiento que habrá en las calles el año próximo.

Advirtió que no se trata de un deseo, sino de una situación derivada de las “demandas insatisfechas de la gente, que este gobierno no escucha”, como el endeudamiento familiar, el financiamiento universitario y el desempleo, enumeró. Ayer se conoció un dato de empleo alarmante: en agosto se perdieron 13.640 trabajadores registrados y la caída arrastra 15 meses consecutivos.

1. El empleo formal volvió a caer en agosto (SIPA). La sangría no para. En el mes perdieron su puesto 13.640 trabajadores registrados. Contra noviembre de 2023 se destruyeron 386.232 empleos formales. Hilo pic.twitter.com/ol4nSF09PX — Luis Campos (@luiscampos76) November 12, 2026

En la CGT avanza un debate para activar una protesta contra el Gobierno. No hay consenso pleno para lanzar un paro general de 24 horas (sería el quinto contra la administración libertaria), pero es posible que se incurra en otra modalidad. Gana hasta el momento la postura de ir hacia huelgas parciales, de entre dos y cuatro horas, según dijeron fuentes sindicales a LA NACION.

Un diagnóstico similar trazó Alejandro Gramajo, titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), una agrupación que articula en tándem con la CGT. “La conflictividad irá en aumento porque a la gente le está costando llegar a fin de mes y en algunos casos no tiene qué comer. El ajuste de los planes sociales y el desempleo empieza a sentirse en la pobreza”, dijo Gramajo en Radio Zónica.

La UTEP se incorporó de manera informal a la CGT. Gramajo participa de las reuniones de la mesa chica y estuvo en otras del consejo directivo a pleno. “No terminamos de entender por qué todavía no nos incorporan de manera formal. Tal vez es porque algunos dirigentes creen que todavía es posible volver a una Argentina industrial. Es difícil con tanta informalidad. La UTEP de todos modos está con la CGT, que es la organización de trabajadores más importante”, dijo Gramajo.

Alejandro Gramajo, líder de la Utep Nicolás Suárez

Jerónimo, que integra el triunvirato de mando de la CGT junto con Octavio Argüello y Jorge Sola, también se refirió a la aceleración de la inflación, que fue de 2,2% en octubre. Dijo que “no baja” por la falta de “confianza” y “la recesión profunda”

Respecto de la visita del papa León XIV a la Argentina, reparó en que el pontífice le hizo un “llamado de atención” al sindicalismo. “[Dijo que] teníamos la responsabilidad de mirar a las periferias, trascender a nuestra representación formal, mirando a todos aquellos que hoy lamentablemente están en la informalidad, trabajando en negro, sin derechos, sin condiciones laborales”, comentó Jerónimo.

En el encuentro del “mundo del trabajo”, en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), León XIV planteó que “el sindicalismo debe mirar permanentemente a las periferias existenciales, integrando y tendiendo puentes hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal, tomando en cuenta las profundas transformaciones que atraviesa el mundo del trabajo”.

Jerónimo afirmó que el mensaje que dejó el Papa tras su visita representa una “oportunidad” para que el Gobierno convoque al sindicalismo a una mesa de diálogo. “El problema es que este gobierno no cree en el diálogo”, indicó.

Las coincidencias que marcó la CGT con el Papa

En un documento institucional, la CGT celebró el mensaje del Papa en la exposición sobre “el mundo del trabajo”. La central sindical, vinculada al peronismo, expresó coincidencias entre la doctrina social de la Iglesia, el legado de Francisco y los principios históricos del movimiento obrero organizado.

Los principales ejes del documento sindical son los siguientes:

1. El trabajo como fuente de dignidad

Sostiene que el trabajo es el fundamento de la dignidad humana y cuestiona los modelos económicos que subordinan a las personas a la lógica del mercado.

Afirma que la paz social se construye mediante mecanismos de diálogo y resolución de conflictos, no mediante su negación.

2. Defensa de la justicia social

Reivindica las conquistas laborales históricas, como la negociación colectiva, las vacaciones, la seguridad social y el salario digno.

Presenta la justicia social como principio organizador de la comunidad y del desarrollo nacional.

3. Rol del sindicalismo

Define a los sindicatos como instrumentos de solidaridad, representación y defensa de los trabajadores frente a la desigualdad.

Resalta que la organización sindical fortalece la democracia y constituye un actor indispensable para proteger derechos laborales.

Defiende la negociación colectiva como una institución central de las relaciones laborales argentinas.

4. Tecnología e inteligencia artificial

Reconoce que la revolución tecnológica y la inteligencia artificial transforman el empleo y los procesos productivos.

Reclama que los trabajadores y sus organizaciones participen en las decisiones sobre la implementación de estas tecnologías.

5. Papel del Estado

Afirma que el Estado tiene responsabilidades indelegables en la promoción del empleo, la inclusión social y la regulación económica.

Rechaza una visión que reduzca la intervención estatal en materia social y laboral.

6. Propuesta para la Argentina: la CGT propone una mesa de diálogo entre trabajadores, empresarios y Estado para impulsar:

Desarrollo basado en producción y trabajo.

Creación de empleo formal y de calidad.

Recuperación del salario real.

Fortalecimiento de la industria y las economías regionales.

Capacitación laboral para nuevas demandas tecnológicas.

Crecimiento económico con mejora efectiva de las condiciones de vida.

7. Cierre político-sindical

Reafirma la tradición del movimiento obrero argentino basada en organización, solidaridad e inclusión social.

Recupera consignas históricas vinculadas a “Tierra, Techo y Trabajo” y a “Paz, Pan y Trabajo”.

Concluye con tres objetivos centrales: recuperar el valor del trabajo como fuente de dignidad, restablecer la justicia social como horizonte del desarrollo y fortalecer el diálogo institucional.

Una numerosa comitiva sindical participó el lunes de la exposición del Papa en la UCA. En un discurso con una potente carga política, el papa León XIV advirtió que el problema del desempleo es “un drama” para las personas que lo padecen y reiteró que la economía “debe estar al servicio” de la gente. Además, en una señal de continuidad con el pensamiento de Francisco, al que citó en más de una ocasión, el Pontífice reivindicó el rol de los sindicatos y los movimientos sociales.

A lo largo de su discurso, el jefe de los católicos llamó a la unidad de la Argentina y les reclamó construir una “amistad social” que supere la “polarización dialéctica” y “configure una arquitectura de la paz fundada en la justicia y el diálogo, a nivel nacional y multilateral”.

Además, reivindicó la idea de justicia social, un concepto al que Milei calificó alguna vez como “una aberración” y “robo”.