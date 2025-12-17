La chicana de Bregman a Almirón durante el debate por el Presupuesto: “Estudie en su casa”

La diputada Myriam Bregman (por el FIT) encabezó este miércoles un encendido discurso durante el tratamiento del Presupuesto en el Congreso, en el que cuestionó con dureza la iniciativa impulsada por el oficialismo. La legisladora cargó contra varios referentes del Gobierno, entre ellos la senadora Patricia Bullrich, a quien calificó de “miliquita”, y el diputado Lisandro Almirón, al que acusó de desconocer la letra chica del proyecto. “Estudie en su casa, porque es una tomada de pelo”, señaló a modo de chicana.

“Me parece increíble que no sepan lo que están leyendo. Es terrible que la tomada de pelo sea tal que ni siquiera sepan de qué hablan. Esto pasó ayer en la comisión”, dijo Bregman al inicio de su exposición en el recinto. Y ante la intervención del diputado libertario Lisandro Almirón arremetió: “No me pida interrupción. Estudie en su casa y después venga”.

Así, la diputada de izquierda continuó con sus críticas dirigidas a Almirón, quien minutos antes se había pronunciado ante el recinto en una férrea defensa del Presupuesto 2026 y destacado una serie de obras públicas para la provincia de Corrientes que —según sostuvo— estaban incorporadas en el proyecto del Ejecutivo. Sin embargo, más tarde el legislador Germán Martínez intervino para aclarar que el libertario se había confundido y había leído el dictamen de la oposición.

“Estudie en su casa porque es una tomada de pelo, porque hay una angustia enorme de muchas personas que están viviendo despidos, que no llegan a fin de mes, que no saben cómo van a afrontar las fiestas”, planteó Bregman, sin dar más precisiones.

El Discurso de Myriam Bregman en la sesión especial de diputados

Acto seguido, Bregman se refirió al artículo 75 que el Gobierno incluyó ayer a último momento en el proyecto, el cual deroga las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. “Ayer escuchaba a las mamás luchadoras del colectivo de la discapacidad diciendo: ‘cómo nos van a atacar de nuevo a nosotras’”, planteó.

Y bajo esa misma línea lanzó: “Me debato entre dos sentimientos. Qué me da más bronca. Si usted que no sabe ni de qué habla o los que vienen acá, discursean y dan quorum”. Tras ello, la diputada advirtió por una falta de financiamiento en materia educativa y criticó a los legisladores que habilitaron con su presencia la sesión de hoy.

“A mí sí me preocupa que la universidad de la cual soy docente se quede sin presupuesto. Pero por eso no doy quorum y utilizo hasta la última herramienta que tengo. Por eso utilizo la calle y el recinto para que este presupuesto del FMI no se apruebe”, destacó Bregman. “Cómo vamos a decir que nos preocupa vialidad y vamos a poner la colita en la silla dando quorum”, cuestionó.

“Para todos los que circulan por las rutas y los caminos, cómo no va a ser un problema. Cómo puede ser entonces que cuando llega la hora de votar se escondan como ratas en una cañería y ni siquiera quieran que se vea qué votan”, insistió Bregman. Y en un dardo dirigido al diputado Luis Petri, Bregman arremetió: “Lo veo a usted, Sr. presidente, presidiendo esta sesión cuando gasto miles de pesos en unos avioncitos para jugar a la foto del 55′. No nos gusta la foto de los aviones en Plaza de Mayo. La verdad nos causa repudio".

De esta forma, la diputada del FIT se refirió a la adquisición de 24 aeronaves cazas F-16 que hizo el Gobierno y su reciente exhibición en Córdoba y el centro porteño. “Nos causa repudio que vote atacar al colectivo de la discapacidad y juegue con los avioncitos viejos que le dejan comprar porque no se anima a meterse contra el imperialismo”, marcó.

“No nos gustan los aviones del 55’ en Plaza de Mayo ni en el 2025. Y no nos gusta que tiren el dinero de esa forma con la angustia social que hay”, concluyó al respecto.

Además de sus críticas contra el Presupuesto, Bregman hizo alusión a la reforma laboral que comenzó a discutirse este miércoles en comisiones en el Senado y aseguró que se trata de una iniciativa para “despedir sin pagar indemnizaciones”.

“En la reforma laboral, por eso la promueve “la miliquita Bullrich” -quien más si no-, ni siquiera te dejan hacer una asamblea, bien de milica y de quebrada, que se pasa de bando. Ni siquiera una asamblea te dejan hacer en una fábrica", despotricó Bregman contra la exministra de Seguridad, sobre el final de su descargo en Diputados.