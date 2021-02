La Ciudad aspira a una vuelta a clases con casi 400.000 alumnos

Desde hoy se realizarán testeos rápidos a todos los trabajadores del sistema educativo porteño, tanto público como privado. Crédito: GCBA

Pese a la resistencia que aún mantienen algunos sindicatos docentes, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires aspira la semana próxima a ser el primer distrito de la Argentina en volver a las clases presenciales, con casi 400.000 alumnos. El protocolo definitivo ya está firmado por los ministros de Educación, Soledad Acuña, y de Salud, Fernán Quirós. Hoy los docentes vuelven a las escuelas porteñas.

Poco menos del 50% de los estudiantes de la Ciudad, tanto de la gestión estatal como de la privada, estarán en las aulas el primer día del ciclo lectivo de 2021. Serán los chicos y chicas de los niveles maternal, inicial, del primer ciclo de la primaria (primer, segundo y tercer grado), y de primer y segundo año de la secundaria. Los restantes comenzarán el mismo día, pero de forma remota, y se irán sumando a la presencialidad escalonadamente en las semanas siguientes, hasta el 22 de marzo, cuando comenzarán los de educación superior.

La medida de distanciamiento social de al menos 1,5 metros encabeza el protocolo sanitario. Cada aula, con el total de los alumnos, conformará la burbuja, aunque se podrá subdividir para distintas actividades educativas. Se cortarán algunas calles para el ingreso al establecimiento, que se hará en tandas de 15 minutos para evitar las aglomeraciones en la puerta. El uso de tapaboca será obligatorio y se controlará la temperatura. Los espacios deberán estar señalizados, con los elementos de higiene necesarios.

La enorme mayoría de escuelas va a poder llevar adelante la propuesta. Puede ser que haya algunas que no puedan ofrecer que vayan todos los chicos todos los días, y ahí se hará una propuesta bimodal. Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad

Para facilitar el traslado, se aumentará la frecuencia del transporte público y la comunidad educativa tendrá prioridad en las filas. Acuña planteó que, en la Ciudad, "solo el 30% del nivel primario y el 40% del secundario lo utilizan" y que apuestan a que haya "un compromiso ciudadano en ayudar" y ceder su lugar.

El distrito porteño cuenta con 958 instituciones educativas de gestión estatal, según fuentes oficiales del Ministerio. La asistencia presencial programada será de lunes a viernes. "Tenemos hecho el relevamiento de cada una de las escuelas, que tienen realidades distintas. En general, el desafío más grande es para la jornada simple", reconoció Acuña a LA NACION.

"La enorme mayoría de escuelas va a poder llevar adelante la propuesta. Puede ser que haya algunas que no puedan ofrecer que vayan todos los chicos todos los días, y ahí se hará una propuesta bimodal", insistió la ministra, quien está convencida de que el 17 de febrero "habrá mucha sensación de felicidad" por la vuelta a la presencialidad.

En diálogos reservados, interlocutores del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta dejaron trascender que disponen del 75% de las escuelas en condiciones de aplicar el protocolo y que el conjunto restante se sumaría gradualmente.

El 66% de los establecimientos de gestión estatal son de jornada completa. Esas instituciones tienen mayor facilidad para dividir a los estudiantes, ya que ahora los horarios se reducirán a cuatro horas como máximo. En cambio, las de jornada simple deberán hacer un mayor esfuerzo porque tienen dos turnos y no podrán dividir a los estudiantes de forma escalonada igual que las primeras.

Luego de fuertes debates entre la Ciudad y los sindicatos, la ministra Acuña confía en que "lo único que puede oscurecer la presencialidad sería un cambio en la situación epidemiológica". Lejos de considerar que alguna medida de fuerza pueda modificar los planes, sostuvo que "hay una definición política de priorizar la presencialidad".

Para reafirmar su postura, Juntos por el Cambio convocó a una movilización a favor de abrir las aulas, el martes 9 de febrero, en todas las provincias del país. El punto de encuentro porteño será el Palacio Pizzurno.

La ciudad cuenta con tres dispositivos exclusivos para testear a los docentes que estarán ubicados en La Rural, la Usina del Arte y la sede de la comuna 7. Crédito: GCBA

"No me imagino un escenario de conflicto en el que no tengamos acuerdo, venimos trabajando todos los días con los distintos sindicatos. Nada de nuestro protocolo es diferente a los protocolos de las provincias en la que la representación sindical de UTE (adherido a la Confederación de Trabajadores de la Educación) está acompañando. No hay puntos de mayores diferencias", explicó Acuña.

De acuerdo con representantes del Ministerio, las negociaciones pasadas confluyeron en un buen clima. Eso no quiere decir que haya un acuerdo, sino que se escucharon tanto las opiniones de los actores gremiales, como las de los docentes no sindicalizados, padres y organizaciones como Unicef. "El protocolo no es el resultado de un acuerdo porque no es una oferta salarial. Acordamos la mayoría de las cosas", aclararon.

El formato de asistencia es una de las principales razones por las que aún hay resistencias sindicales a la presencialidad. De hecho, manifiestan que prefieren el sistema bimodal, similar al que se propuso en la provincia. Si hubiera algún tipo de rechazo, fuentes del gobierno indicaron a LA NACION que, como se trabaja en línea con el gobierno nacional, eso no se podría sostener en el tiempo. Además, como hoy los docentes deben volver a las escuelas para organizar el ciclo lectivo, si asisten, el ministerio considera que no habrá inconvenientes el 17.

Así como los estudiantes que formen parte del grupo de riesgo, quienes podrán seguir con las clases de forma remota, los docentes que presenten el certificado pertinente estarán exceptuados de ir al lugar de trabajo. En cada organización escolar se van a distribuir los roles: frente al aula, desde la virtualidad, acompañando un grupo si es que está dividido.

Desde hoy se realizarán testeos rápidos a todos los trabajadores del sistema educativo, tanto público como privado. La ciudad contará con tres dispositivos exclusivos que estarán ubicados en La Rural, la Usina del Arte y la sede de la comuna 7.

Consultada sobre los establecimientos de gestión privada, la ministra detalló: "La única diferencia es que algunas escuelas van a hacer jornada completa en grupos más chicos, y modalidad simple con complemento de virtualidad para los más grandes de secundaria. Hay otras que están trabajando en poder ofrecerles a la mayor cantidad de los chicos la opción de jornada simple".

