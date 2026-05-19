La clase de Javier Milei generó malestar en docentes de Udesa, a una semana de la marcha universitaria

El presidente Javier Milei participó, este lunes, de una clase de economía en la Universidad de San Andrés (Udesa) en el partido bonaerense de San Fernando. La visita -que se manejó con total hermetismo- no solo fue una sorpresa para los estudiantes, sino también para el cuerpo docente, lo que generó malestar entre algunos profesores de la institución.

Los docentes cuestionaron la manera en que se concretó la visita y la fecha elegida, a pocos días de la cuarta Marcha Federal Universitaria para reclamar por financiamiento para las casas de altos estudios de carácter público. En este contexto, alrededor de 100 docentes de Udesa firmaron un documento para desmarcarse de la posición de la Casa Rosada respecto de las educación estatal y reafirmar su “compromiso con el sistema universitario argentino”.

La visita del líder de La Libertad Avanza (LLA) a Udesa no había sido informada a los docentes, que -según pudo saber LA NACION- se enteraron a través de las redes sociales, donde se comentaba que el Presidente disertaría en la institución privada. Con la actividad ya en curso, Santiago Oría, director de Realización Audiovisual de la Presidencia, confirmó la actividad de Milei con un breve mensaje. “En modo profesor”, escribió en X.

El presidente Javier Milei disertó este lunes ante los alumnos de Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés Presidencia

El primer mandatario participó de una de las clases que dicta el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para la Maestría en Economía. Según indicó la Oficina del Presidente, durante la disertación, además del funcionario, estuvo presente Lucas Grosman, rector de Udesa.

Ante la consulta de este medio, en su entorno negaron su participación en la clase y no quisieron responder preguntas respecto de la organización de la visita y si contaba con el aval de las autoridades del establecimiento.

El Presidente Javier Milei dio una clase magistral esta mañana ante los alumnos de Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés.



Lo acompañaron el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el Rector de la Universidad, Lucas Grosman. pic.twitter.com/zWZnzYr2xW — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 18, 2026

Algunos docentes se mostraron disconformes con el paso de Milei por el campus de San Fernando, en particular porque su participación se dio en el marco de una “clase” y no de una “charla abierta”, como se acostumbra a hacer con dirigentes políticos.

“Muchos de nosotros creemos que hubiera estado bien que el Presidente hubiese venido a dar una charla. Acá vienen todos. Vino Moreno, [Christian] ”Chipi" Castillo, vino Macri, Abal Medina [...]. Es una universidad, tiene un espíritu universal y plural. Y los que vienen se someten a las preguntas del público. Con ese formato no tenemos ningún inconveniente", sostuvo un docente que pidió preservar su identidad en diálogo con LA NACION.

Algunos docentes también objetaron lo que consideran fue un intento de colegas de utilizar a la universidad “para beneficio personal de sus ambiciones políticas”, así como también el uso de las clases para inculcar una cierta ideología. “Como la mayoría de mis colegas, doy clase para enseñar y no para transmitir mis opiniones políticas, como dice Weber”, sostuvo Eugenia Mitchelstein, directora del Departamento de Ciencias Sociales de Udesa, en su cuenta de X.

Como la enorme mayoría de mis colegas, doy clase para enseñar y no para para transmitir mis opiniones políticas, como dice Weber. pic.twitter.com/DyNzFJ5Rgz — Eugenia Mitchelstein (@ugemitch) May 19, 2026

Enseguida agregó, de todos modos, que “cada uno de los profesores puede invitar a quien quiera a sus clases de grado y postgrado”. “Sería pésimo que tuviéramos que pedir permiso para invitar a cualquiera. Es una comunidad universitaria plural en la que podemos discutir cualquier cosa”, escribió.

Mitchelstein también buscó aclarar que la visita del presidente no implica un alineamiento de todo el cuerpo docente con las políticas del líder de LLA. El desmarque se debe a que la clase de Milei llegó apenas una semana después de que se llevara adelante la cuarta Marcha Federal Universitaria, para pedir por el envío de fondos para establecimientos de educación superior y la actualización del salario de docentes y no docentes.

Estudiantes, gremios docentes y dirigentes políticos participación de la cuarta Marcha Federal Universitaria para exigir financiamiento y actualización del salario docente Prensa PBA

En este contexto, al igual de Mitchelstein, otros profesores de Udesa consideraron que la visita de Milei podía interpretarse como un alineamiento de la institución -y, en especial, de sus trabajadores- con la política de recorte del oficialismo nacional, motivo por el que decidieron emitir un comunicado para diferenciarse del Presidente.

“El diálogo entre el sector público y el privado es parte constitutiva de nuestra tradición universitaria. Sostener ese diálogo, requiere, antes que nada, garantizar las condiciones materiales para que las universidades públicas donde nos formamos nosotros, nuestros colegas y muchos de nuestros estudiantes, puedan cumplir su misión”, dice el comunicado que lleva la firma de alrededor de 150 docentes.

El comunicado de docentes de Udesa para desmarcarse del gobierno por el recorte de fondos a universidades públicas tras la visita de Javier Milei

Esta mañana, el director del Departamento de Humanidades, Sergio Serulnikov, ya se había desmarcado del gobierno de Milei y recordó el respaldo de parte del cuerpo docente de Udesa a las universidades públicas desde la primera marcha universitaria.

“Estas son decisiones que toma la universidad y en todo caso, la habrá tomado Sturzenegger que es el titular de ese curso, aunque ahora está de licencia por la función pública que ocupa. Y la universidad decidió evidentemente invitar al Presidente y supongo que podrá invitar a otras figuras públicas que tengan otras posiciones”, sostuvo en relación a la clase del primer mandatario.