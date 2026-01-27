La Coalición Cívica pide interpelar a Pablo Quirno por la incorporación al Consejo de Paz de Trump

La Coalición Cívica presentó en la Cámara de Diputados un pedido de informes y una interpelación para que el canciller Pablo Quirno dé explicaciones sobre la incorporación de la Argentina al Consejo de Paz, una iniciativa impulsada por la administración de Donald Trump.

Ambas iniciativas fueron firmadas por los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, integrantes del interbloque “Unidos”, que comparte con legisladores de Provincias Unidas y Encuentro Federal. En un mensaje publicado en X, Ferraro cuestionó la composición del organismo y advirtió que está integrado mayoritariamente por “países con regímenes políticos autocráticos, democracias iliberales o de baja intensidad, monarquías absolutas, monarquías absolutas de carácter teocrático y populismos”.

Con @MonicaFradeok presentamos un pedido de informes y la citación del Ministro de Relaciones Exteriores (@Cancilleria_Ar), @pabloquirno, para que brinde explicaciones sobre la incorporación de la Argentina al Board of Peace impulsado por el presidente Trump e integrado… pic.twitter.com/ySUZLZT3rF — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) January 27, 2026

El Consejo de Paz, encabezado por Trump, fue concebido originalmente como un ámbito reducido de líderes para supervisar el alto el fuego y la reconstrucción en Gaza. Con el correr de las semanas, sin embargo, la Casa Blanca amplió el alcance del proyecto: se extendieron invitaciones a decenas de países y se deslizó la posibilidad de que el organismo intervenga en conflictos globales más allá del territorio palestino.

El canciller Pablo Quirno, junto a Manuel Adorni, jefe de Gabinete Presidencia

Mientras países como Francia, España, Noruega, Dinamarca y Suecia rechazaron sumarse, otros aceptaron la invitación, entre ellos Turquía, Hungría, Israel, Marruecos, Kosovo, Pakistán, Indonesia, Uzbekistán, Kazajistán, Paraguay y Vietnam.

Uno de los ejes centrales del reclamo opositor es la naturaleza jurídica del acto de adhesión. Los legisladores exigen precisiones sobre el mecanismo utilizado por el Poder Ejecutivo, el alcance del control parlamentario, la existencia de cláusulas de retiro y si el Gobierno considera necesaria la intervención del Congreso para convalidar la integración.

Otro punto crítico se vincula con los compromisos financieros. En particular, solicitan confirmar si la Argentina está efectivamente exenta del aporte de hasta mil millones de dólares previsto en el estatuto del Consejo y qué impacto podrían tener futuros gastos o eventuales endeudamientos sobre el presupuesto nacional.

Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica Marcos Brindicci

“En materia presupuestaria, el estatuto del Consejo de Paz difundido públicamente menciona la posibilidad de un aporte económico significativo como cuota de membresía. De confirmarse, ello implicaría compromisos financieros de enorme magnitud, con impacto directo sobre el Presupuesto Nacional, el equilibrio fiscal y la deuda pública”, advierten en los fundamentos. Y agregan que la Constitución reserva al Congreso la potestad de autorizar gastos, por lo que cualquier compromiso internacional asumido sin su intervención podría vulnerar principios básicos del sistema republicano.

El pedido también incluye una evaluación geopolítica y de riesgos. Los diputados plantean que el alineamiento podría afectar la relación con socios estratégicos como la Unión Europea y China, además de generar un eventual daño reputacional por los antecedentes democráticos y en materia de derechos humanos de algunos países miembros.

“La adhesión a una iniciativa liderada por determinados gobiernos podría generar impactos diplomáticos relevantes, afectar vínculos estratégicos y comprometer la coherencia de la política exterior argentina con sus compromisos internacionales vigentes”, señalan.

Finalmente, reclaman precisiones sobre la naturaleza y las atribuciones del organismo: si el estatuto otorga poderes decisorios a autoridades extranjeras que puedan afectar la soberanía nacional y si la participación implica compromisos en materia de seguridad e inteligencia, cooperación militar o el eventual involucramiento de personal argentino en escenarios de conflicto armado.