Diputados opositores piden una sesión especial para activar la interpelación a Manuel Adorni

Ante el revuelo que generaron las últimas revelaciones sobre el presunto crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete Manuel Adorni, un amplio sector de la oposición pidió una sesión especial para el jueves 14 de mayo con el propósito de activar en comisión los proyectos para interpelar al funcionario en el recinto.

La sesión especial es motorizada por diputados de Provincias Unidas -encabezados por Esteban Paulón (Socialismo)-, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y de los bloques de izquierda. La bancada de Unión por la Patria no suscribió el pedido para no ser vista como la punta de lanza de la ofensiva, pero se descuenta que participará de la sesión por cuanto Germán Martínez, jefe del bloque, es autor de una de las cuatro iniciativas para interpelar a Adorni incluidas en el temario.

Aunque ese jueves consiga el quorum en el recinto -el desafío más difícil a superar por los convocantes-, la oposición no podría votar in situ la interpelación de Adorni porque los proyectos, al no contar con dictamen de comisión, necesitarían dos tercios de los votos para ser aprobados. Una mayoría inalcanzable para la oposición, pues el oficialismo y sus aliados tienen el tercio para bloquear cualquiera de sus ofensivas en el recinto.

NO HAY MÁS EXCUSAS POSIBLES



Ante las nuevas revelaciones en la causa contra @madorni por Enriquecimiento ilícito, INSTÓ a las y los Diputados nacionales a avanzar en la interpelación del Jefe de Gabinete y su posterior remoción por moción de censura. pic.twitter.com/jx4YECMDtY — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) May 4, 2026

Ante esta circunstancia, los opositores no tienen otra alternativa que conseguir primero los dictámenes de comisión para que luego sean eventualmente aprobados en el recinto con mayoría simple, un número más accesible para ellos.

Con ese objetivo en la mira convocaron a la sesión del jueves 14: para emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones Poderes y Reglamento -ambas comandadas por el oficialismo- a que pongan en tratamiento los cuatro proyectos y emitan dictamen en un tiempo perentorio.

LLA más robusta

El camino no es sencillo y demanda sus tiempos. La oposición ya no ostenta el poder de fuego que tenía antes de las elecciones legislativas y el oficialismo, que tiene como aliados a Pro, UCR y un puñado de gobernadores, goza de una posición más robusta.

Sin ir más lejos, la convocatoria a sesión especial es impulsada por el sector más aguerrido de Provincias Unidas y no lo firmó su presidenta, la diputada Gisela Scaglia -quien responde al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro-, ni por los diputados por Córdoba que siguen a pies juntillas las directivas del gobernador Martín Llaryora.

La diputada santafesina Gisela Scaglia Marcelo Manera - LA NACION

Ambos mandatarios provinciales, si bien no son aliados formales del gobierno nacional, están en momento de mejor sintonía con el Poder Ejecutivo a partir de las últimas transferencias recibidas para cubrir sus déficits en sus respectivas cajas jubilatorias.

Si bien la oposición admite que no será fácil alcanzar las 129 voluntades que requiere el quorum para arrancar la sesión, cree que la situación de Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, llegó estos últimos días a un nivel insostenible con la revelación de los gastos exorbitantes en refacciones domésticas, viajes y operaciones inmobiliarias.

“Esta sesión marcará un principio de revelación: quiénes están dispuestos a inmolarse por el Gobierno en la defensa de Adorni y sus gastos millonarios y quiénes no”, acicatean los opositores.