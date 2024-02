escuchar

En medio de una disputa entre movimientos sociales y el Ministerio de Capital Humano por la no ejecución de las partidas presupuestarias destinadas a políticas alimentarias, diputados de la Coalición Cívica alertaron a través de un carta sobre la “frágil situación en materia de seguridad alimentaria que afecta a los sectores socioeconómicos de más bajos ingresos en nuestro país”. El documento, dirigido hacia la ministra Sandra Pettovello y el secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo María de la Torre, se dio a conocer por primera vez el pasado viernes y fue replicado este lunes por el presidente de la CC ARI, Maximiliano Ferraro.

“Nos dirigimos a ustedes en nuestro carácter de Diputados de la Nación y diputada de la PBA, a los efectos de alertar sobre la frágil situación en materia de seguridad alimentaria que afecta a los sectores socioeconómicos de más bajos ingresos en nuestro país y solicitar en consecuencia la urgente ejecución de las partidas presupuestarias destinadas a políticas alimentarias”, solicitaron desde el partido político fundado por Elisa Carrió en 2002.

“Al día de la fecha, según consta en los portales públicos de ‘Presupuesto Abierto’ y de ‘Compras Públicas’ no se ha ejecutado ninguna de las partidas prorrogadas para el ejercicio 2024 del Programa 26 de Políticas Alimentarias, tanto en lo que refiere a transferencias a las administraciones provinciales y municipales, instituciones culturales/sociales, cooperativas, como así tampoco se han iniciado procesos de compras para la adquisición directa de alimentos”, denunciaron.

Para justiciar la premura en el pedido, los legisladores citaron un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA del pasado mes de enero, que exhibe la situación de crisis que atraviesa la Argentina por medios de cifras vinculadas al impacto de la inflación en alimentos y bebidas, y el crecimiento de la pobreza.

Buenos Aires, 2 de febrero de 2024



Lic. Sandra Viviana Pettovello

Ministra de Capital Humano

Dr. Pablo María de la Torre

Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia



De nuestra mayor consideración:



Nos dirigimos a Ud. en nuestro carácter de Diputados de la Nación y… pic.twitter.com/N6NPgg4MaK — maxi ferraro (@maxiferraro) February 5, 2024

“Detrás de estas cifras hay una enorme cantidad de hogares, familias, niños y niñas, que complementan sus ingresos y su capacidad de adquirir alimentos a través de las políticas de asistencia alimentaria directa. Todos ansiamos una Argentina donde las familias vuelvan a compartir la mesa familiar con el fruto del esfuerzo y el trabajo, pero en este contexto de emergencia es imperioso que desde la Administración Central se realicen urgentemente los esfuerzos políticos y administrativos para no desatender las necesidades alimentarias de los más vulnerables” , remarcaron a continuación.

Y destacaron: “El pasado 30 de enero Manuel Adorni, Vocero de la Presidencia, informó que se encuentran reorganizando la ejecución de la política alimentaria. Desde ya compartimos que las transferencias de fondos y la distribución directa de alimentos a las instituciones de la sociedad civil, así como también a las administraciones provinciales y municipales, requieren ser auditadas y transparentadas para evitar toda discrecionalidad o intermediación que dé lugar a ‘negocios con la pobreza’”.

“Sin embargo, es indispensable que estos procesos de reformas se lleven adelante con previsión y absoluta responsabilidad, evitando suspender las políticas alimentarias directas e indirectas en un contexto tan difícil para los argentinos como el que estamos atravesando”, aclararon para cerrar.

Advertencia de la Iglesia al Gobierno: “La comida no puede ser variable de ajuste”

En el mismo sentido, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) insistió este lunes en que “cientos de miles de familias” en el país tienen problemas para “alimentarse bien” y afirmó que “la comida no puede ser una variable de ajuste”, por lo que los comedores comunitarios, entre otras instituciones sociales y religiosas, deben recibir asistencia “sin dilación” para que la situación “no profundice la crisis alimentaria”.

“Como obispos, en el trato pastoral con la gente sencilla, hemos aprendido que ‘Un plato de comida no se le niega a nadie’. Es que en nuestra patria nadie debería pasar hambre, ya que es una tierra bendita de pan. Sin embargo, hoy, a cientos de miles de familias se les hace cada vez más difícil alimentarse bien”, expresó la Comisión Ejecutiva de la CEA, cuyo presidente es monseñor Oscar Ojea.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y obispo de San Isidro, Oscar Ojea Captura de Pantalla

En ese documento, titulado “El pedido del pan de cada día es un clamor de justicia”, y difundido a una semana de que el papa Francisco reciba en el Vaticano al presidente Javier Milei, la CEA resaltó que “es necesario anticiparse para que esta situación no profundice la crisis alimentaria”, y en ese sentido consideró que “se debe facilitar a las personas, las comunidades y al pueblo aquello que se necesite para ayudar a los más frágiles”.

“Ante una crisis, no son suficientes los paradigmas tecnocráticos. Es necesaria la comunidad. Todos los espacios de cuidado que dan de comer, todos los comedores comunitarios, de parroquias, iglesias evangélicas y de movimientos populares deben recibir ayuda sin dilación”, concluye el escrito.

Pettovello contestó a los que hicieron la fila del hambre

Pettovello contestó hoy a las organizaciones sociales luego de que se formara una fila de representantes de comedores que fueron a ser atendidos, tal como ella había sugerido que haría cuando el viernes se presentaron ante ella dirigentes sociales. “Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir, porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol”, sostuvo Pettovello mientras en su ministerio los manifestantes comenzaban a retirarse.

La semana pasada, Pettovello se había presentado ante referentes de organizaciones sociales que protestaban en su ministerio y les había dicho que no los recibiría, pero sí a la gente que tenía “hambre”, para ofrecerles asistencia individualmente.

La denuncia penal de Juan Grabois contra Pettovello

Tal como publicó LA NACION, Juan Grabois denunció ante la Justicia a Pettovello por incumplimiento de los deberes de funcionario público “por no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la Republica Argentina”.

Para Grabois, la ministra está “violando normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza e incumpliendo sus obligaciones como ministra con competencia directa en el tema”. La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal Nº7, del magistrado Sebastián Casanello, y Grabois tiene el patrocinio del abogado Nicolás Rechanik.

Tras recordar que “se estima que el 64% de los niños y adolescentes que viven en este país son pobres”, Grabois planteó en su denuncia que “la única medida tomada por el actual Gobierno para mitigar la acuciante crisis alimentaria en la Argentina es el aumento del monto de la Tarjeta Alimentar, pero al mismo tiempo suspendió el abastecimiento de alimentos a los comedores comunitarios de todo el país, cuyo impacto social duplica al de la Tarjeta Alimentar”.

