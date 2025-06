La condena a Cristina Kirchner se coló en la gira de Milei por Israel

JERUSALEN.- Salvo los posteos en las redes sociales, siguió este miércoles el silencio de radio en la comitiva oficial de Javier Milei sobre el fallo que condenó en forma definitiva a Cristina Kirchner. Sin embargo, el tema por supuesto que estuvo presente.

El rabino Simon Jacobson, que estuvo una hora y media charlando con Milei en su habitación, en efecto, contó que durante la conversación sí salió la cuestión de la condena de la expresidenta.

“No hizo comentarios, no dijo ni que estaba contento ni triste, pero me dijo que había sido una noticia importante en la Argentina”, dijo a LA NACION Jacobson, al especificar que el encuentro con el mandatario tuvo lugar a las 12.30 locales, después de que el Presidente se reunió con familiares argentinos de rehenes en Gaza. Aunque contó que Milei mencionó el fallo que condenó a Cristina Kirchner, el rabino subrayó que fue tan sólo eso y no hubo mucho más. Es más, preguntó que implicancias políticas podía eso tener para el Presidente.

El rabino de Nueva York, Simon Jacobson, junto a su esposa Sheandy, en el lobby del hotel King David, donde se encontró con Milei Elisabetta Piqué

“Somos amigos, nos conocimos en Nueva York en septiembre de 2023, antes de que ganara las elecciones”, detalló el rabino, que evocó una de las visitas de Milei a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, mejor conocido como “el rebe de Lubavitch”, figura idolatrada por él (y por el premier israelí, Benjamín Netanyahu), que murió en 1994.

El rabino contó que viajó especialmente desde Estados Unidos para acompañar en esta segunda visita oficial a Israel a Milei, que lo invitó a estar presente en la sesión especial en su honor que le dedicó la Knesset, el Parlamento unicameral israelí.

“Milei es un hombre espiritual”, destacó Jacobson, que, en la reunión con Milei, que estaba acompañado por su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, también participó su esposa, Sheandy Jacobson.

Javier Milei y el primer ministro Benjamín Netanyahu, en el Parlamento de Israel MENAHEM KAHANA - AFP

Mañana jueves, antes de partir a la noche local desde el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv con rumbo a España, última etapa de la gira, Milei tendrá una agenda intensa.

Por la mañana dará cátedra en la Universidad Hebrea de Jerusalén, pasado el mediodía se convertirá en el primer no judío y en el primer jefe de Estado que recibe el premio Génesis, el denominado “Nobel judío” y por la tarde firmará un memorándum de entendimiento por la democracia y la libertad junto a Netanyahu, que, junto al anuncio de un vuelo directo Buenos Aires-Tel Aviv, le pondrá el broche de ora a su visita.