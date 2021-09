La confusa frase de Máximo Kirchner sobre Mauricio Macri

El diputado nacional Máximo Kirchner fue uno de los protagonistas de los actos de cierre de campaña del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. En un encendido discurso, volvió a criticar al gobierno de Mauricio Macri, pero lo hizo con una frase confusa, que mezcló la fecha del final del gobierno de su madre, Cristina Kirchner, con la administración que encabezó el líder de Pro entre 2015 y 2019.

Desde Bahía Blanca, Máximo Kirchner dijo: “Como argentinos y argentinas nos habíamos acostumbrado a pasar varias crisis, pero siempre con la oportunidad de estar juntos, de poder vernos, de compartir, de darnos fuerza aunque la mano viniera mal, para salir adelante. El desastre económico, social, de una profundidad inimaginada a fines del 2015 que había dejado la administración de Macri en nuestro país era muy grande, era muy profunda. Y tras cartón, a los meses de que Alberto se hiciera cargo de conducir los destinos de nuestra nación, vino esta pandemia global”. Al final de la frase, no se entendió si la crisis la dejó Cristina Kirchner, en 2015, o Macri, en 2019.

Mientras Máximo Kirchner estaba en Bahía Blanca, en Mar del Plata encabezaba otro acto, en simultáneo, el presidente Alberto Fernández junto con el gobernador Axel Kicillof y los precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán. Desde Junín, en otro acto, participaba del cierre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Una y otra vez, los distintos oradores se sumaron a las críticas al gobierno de Macri, que cobró un inesperado protagonismo en el tramo final de la campaña electoral. Horas antes de los cierres del Frente de Todos, el expresidente tuvo un lugar destacado durante el acto de cierre de María Eugenia Vidal.

El Presidente le dedicó a Macri buena parte de su discurso en Mar del Plata. Sin nombrarlo, aludió a él con un supuesto recuerdo: “Después de las PASO se enojó e hizo un daño incalculable. Entre agosto y octubre se fueron 23.000 millones de dólares. En el medio de ese disloque, pidió ayuda y se la dimos”, relató Fernández. “Lo ayudamos, la verdad es que algunos podrán decir que fue tonto, pero si el dólar volaba, volábamos todos, volaba la Argentina”, sostuvo, y subrayó: “Lo ayudamos a que deje de desordenar todo”.

Macri había negado que eso hubiera pasado. “Anda diciendo que lo que digo es mentira, pero es cierto”, dijo el Presidente. “Un día me llamó, y me dijo: ‘Voy a sacar una de esas medidas que te gustan a vos, te va a llamar el presidente del Banco Central, yo me voy a ver a Boca’”, dijo Fernández, y agregó: “La medida fue el cepo”.

Más allá de su frase confusa, Máximo Kirchner también sumó otras críticas en su discurso contra Mauricio Macri y su gestión. “Hoy escuchaba al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que tiene una muy buena idea”, dijo con ironía, y continuó: “Siempre la misma: eliminar las indemnizaciones de los trabajadores cuando son despedidos”.

“El 25 de mayo de 2003, la Argentina tenía más de 25% de desocupación; el 9 de diciembre, cuando Cristina Kirchner dejó la presidencia, la desocupación era de 6 puntos, sin eliminar indemnizaciones, la Argentina había dejado 19 puntos de la desocupación”, aseguró el hijo de la expresidenta, que pidió que la oposición “deje de mentirle a la gente”. “Si quiere eliminar las indemnizaciones, que no disfrace este tipo de situaciones”, afirmó.

